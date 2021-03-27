УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Криму відкинули умови Кравчука щодо зняття водної блокади

27 березня 2021, 15:24

На півострові заявили, що звертатися з проханням до України щодо подачі води вони не будуть.

Північно-Кримський канал
У Криму відкинули умови Кравчука щодо зняття водної блокади / УНІАН

Так званий глава комітету кримського парламенту з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Юрій Гемпель відповів на слова глави делегації Києва у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леоніда Кравчука, який заявив, що Україна розгляне питання зняття водної блокади півострова, тільки якщо там відбудеться гуманітарна катастрофа.

"Крим за допомогою федерального центру гідно розв'яже проблему з водопостачанням. Звертатися з проханням до України про подачу води ми не будемо. Небезпечно отримувати воду з країни, де влада не відповідає за свої дії і не в змозі гарантувати безпеку. Немає жодних гарантій, що не отруять або знову не перекриють", - сказав Гемпель у коментарі РИА Новости.

Він додав, що водній блокаді півострова, яку влаштувала Україна, треба дати правову оцінку, а завдану шкоду — відшкодувати.

"Логіка і здоровий глузд українських політиків зашкалюють до божевілля. Вони так гаряче зізнаються у великій любові до кримчан з екранів, так переживають за порушення наших прав, що тут же влаштовують всілякі блокади, намагаючись будь - яким способом нашкодити", - сказав депутат.

Зазначимо, раніше Кравчук заявив, що "питання про воду окремо може бути розглянуте в разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія". Він також підкреслив, що, якщо Україні доведеться розглядати питання подачі води в окупований Крим, це не означає, що вода буде подаватися відразу.

"Це не робиться так, що трапилася катастрофа, і відразу відбуваються якісь дії. У всьому світі такий процес виглядає наступним чином: обговорюється питання, ухвалюються рішення на певних умовах, і тільки після цього можна говорити, як і що робитиметься", - розповів він.

Кримське питання - про що йшлося раніше:

анексія Криму Леонід Кравчук водна блокада новини Криму
Зараз ви переглядаєте новину «У Криму відкинули умови Кравчука щодо зняття водної блокади». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Роман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниціРоман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниці Локдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числаЛокдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числа У Кремлі відповіли на ініціативу Кравчука поговорити з ПутінимУ Кремлі відповіли на ініціативу Кравчука поговорити з Путіним Не такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити УкраїнуНе такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити Україну На Київ насувається потужний ураган з грозою і градомНа Київ насувається потужний ураган з грозою і градом

Останні новини

11:57
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
Реклама
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
Реклама
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
Реклама
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти