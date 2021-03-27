У Криму відкинули умови Кравчука щодо зняття водної блокади / УНІАН

Так званий глава комітету кримського парламенту з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Юрій Гемпель відповів на слова глави делегації Києва у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леоніда Кравчука, який заявив, що Україна розгляне питання зняття водної блокади півострова, тільки якщо там відбудеться гуманітарна катастрофа.

"Крим за допомогою федерального центру гідно розв'яже проблему з водопостачанням. Звертатися з проханням до України про подачу води ми не будемо. Небезпечно отримувати воду з країни, де влада не відповідає за свої дії і не в змозі гарантувати безпеку. Немає жодних гарантій, що не отруять або знову не перекриють", - сказав Гемпель у коментарі РИА Новости.

Він додав, що водній блокаді півострова, яку влаштувала Україна, треба дати правову оцінку, а завдану шкоду — відшкодувати.

"Логіка і здоровий глузд українських політиків зашкалюють до божевілля. Вони так гаряче зізнаються у великій любові до кримчан з екранів, так переживають за порушення наших прав, що тут же влаштовують всілякі блокади, намагаючись будь - яким способом нашкодити", - сказав депутат.

Зазначимо, раніше Кравчук заявив, що "питання про воду окремо може бути розглянуте в разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія". Він також підкреслив, що, якщо Україні доведеться розглядати питання подачі води в окупований Крим, це не означає, що вода буде подаватися відразу.

"Це не робиться так, що трапилася катастрофа, і відразу відбуваються якісь дії. У всьому світі такий процес виглядає наступним чином: обговорюється питання, ухвалюються рішення на певних умовах, і тільки після цього можна говорити, як і що робитиметься", - розповів він.

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