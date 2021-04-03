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У Криму закликали Київ і НАТО "не будити російського ведмедя"

3 квітня 2021, 14:50

Слова спікера України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексія Арестовича про війну з Росією наробили галасу в Криму.

Крим
У Криму закликали Київ і НАТО "не будити російського ведмедя" / Міноборони РФ

Війни проти Росії у багатьох випадках закінчувалися катастрофою для агресорів, заявив так званий співголова Асамблеї слов'янських народів кримського регіону Роман Чегринець у відповідь на слова спікера України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексія Арестовича, який зазначав, що навчання НАТО Defender Europe 2021 потрібні "для відпрацювання війни з Росією".

"Були вже в нашій історії такі моменти, але і в 1812 році, і в 1941 році подібні загрози закінчилися катастрофічно саме для агресорів. Мабуть, не обтяжених інтелектом представників української дипломатії історія нічому не навчила, отже, їх навчить життя", - заявив він у коментарі РИА Новости.

Також він закликав західні країни та Київ "не будити російського ведмедя", бо він захищатиме свій барліг.

"Він свій барліг захищатиме до останнього і заодно, до речі, і в сусідньому лісі може порядок навести", - сказав Чегринець.

Зазначимо, раніше Арестович заявив, що однією з причин загострення ситуації на Донбасі можна назвати навчання НАТО Defender Europe 2021, проведення яких планується у травні.

"Під час навчань будь-яка країна світу починає робити відповідні ходи, наприклад, розгортати війська. І оскільки фокусом цих навчань є ситуація на Балканах і в Криму - по суті, це відпрацювання можливого зіткнення НАТО і РФ - росіяни рухають своїх коней", - вважає він.

Ситуація на Донбасі - про що йшлося раніше:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
  • 2 квітня прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація на лінії зіткнення на Донбасі є "вельми страхітливою".
  • 2 квітня відбулися перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом. Під час дискусії глава США заявив про підтримку Вашингтоном української держави у військовому конфлікті на Донбасі.

НАТО військові навчання анексія Криму війна на Донбасі Олексій Арестович
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