У Криму вибухнули різкою заявою на адресу України після слів Данилова про воду на півострові

Аксьонов звинуватив Україну в "радості" через ситуацію у Криму / УНІАН

Самопроголошений глава окупованого Криму Сергій Аксьонов назвав слова секретаря РНБО Олексія Данилова про ситуацію з водою на півострові "маразмом" і "безсилою зловтіхою". Він вважає, що на такі заяви у Росії не повинні звертати уваги.

"Це маразм. Не варто звертати увагу. Це звичайна практика. Вони радіють щодо будь-якого нещасного випадку, будь-якої події, яка відбувається в негативному ключі на території російського Криму. Самі зробити нічого не можуть. Це безсила зловтіха", - сказав Аксьонов YouTube-каналу Соловйов Live.читайте також"Росія нас не зупинить": у МЗС різко попередили Москву про плани щодо Криму

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов, коментуючи паводки уКриму, висловив жаль у зв'язку з ситуацією, проте сказав, що відтепер на півострові стало занадто багато води.

Ситуація у Криму

У захопленому Росією Крим через сильні зливи оголошено режим надзвичайної ситуації. На півострові сталася повінь. У Ялті та Керчі, які найбільше постраждали від паводків, за добу випала двомісячна норма опадів.

У Керчі опинилися затопленими близько 300 домогосподарств, а також центральні вулиці міста та лікарні. Під водою також опинилася частина траси Таврида. Місцевий центральний стадіон імені 50-річчя Жовтня пішов під воду.

У Ялті з 18 червня заборонили місцевим жителям залишати свої домівки. Окупаційна влада назвала ситуацію в місті "природною катастрофою". У Ялті відключили водопостачання, заборонили купатися в морі, а частина людей через негоду втратила майно.