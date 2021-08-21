У Криму напередодні Дня Незалежності запустили в небо український прапор / скріншот з відео

В окупованому Росією українському півострові Крим невідомі підняли в небо великий державний прапор України - в самий переддень Дня Незалежності. Про це повідомив Telegram-канал "Катарсис". У мережі з'явилося відповідне відео і фото, зняте очевидцями.

Синьо-жовте полотнище прикріпили до повітряних кульок і запустили вгору біля Ластівчиного гнізда біля Ялти. Воно також прикрашене довгими стрічками по краях.

Прапор підіймався в небо на тлі знаменитого Палацу Ластівчине гніздо на прямовисній 40-метровій Аврориній скелі мису Ай-Тодор - цей пам'ятник архітектури є одним з головних символів півострова.

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Нагадаємо, раніше, 28 лютого нинішнього року, на адміністративному кордоні в Херсонській області активісти запустили у бік анексованого півострова прапор України з посланнями для кримчан.

Акція присвячена Дню опору російській окупації півострова.

Прапор запустили в Крим на повітряних кулях з Каланчака. До цього його на кілька днів розмістили в Кримському будинку в Києві. Всі охочі, діти і дорослі, військові приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують проживати на території півострова.