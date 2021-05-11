У Криму під час обшуків по-звірячому застрелили чоловіка

Рано вранці під час обшуків у Рахімова у дворі бігали люди та лунала стрілянина. Був убитий уродженець Узбекистану.
Під час обшуків в анексованому Криму, які відбулися 11 травня, силовики застрелили уродженця Узбекистану Аюба (Набі) Рахімова. Під час обшуків у нього лунала стрілянина, повідомляє в Facebook правозахисниця Луфтіє Зудиева.
За її словами, інцидент трапився під час обшуків у Рахімова в Сімферопольському мікрорайоні Дубки. Вона також підкреслила, що, за версією силовиків, він нібито чинив їм опір при обшуку.
"Його дружину Сахібу Рахімову разом із сином й досі не можуть знайти. Її відвіз після обшуку в їхньому будинку в селі заповітне Радянського району Криму начальник відділку з питань міграції. Сусіди і односельці масово подають заяви до поліції про зникнення його дружини і 15-річного сина", - додала Зудієва.
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Правозахисна організація Кримська солідарність пише, що рано вранці під час обшуків у Рахімова у дворі бігали люди і була чутна стрілянина. Українська прокуратура АР Крим також заявила, що під час сьогоднішнього обшуку в Дубках за невідомих обставин був убитий уродженець Узбекистану.
"Зараз прокуратура автономії вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин події та її подальшої правової кваліфікації", - йдеться в повідомленні.
Повернення Криму до складу України - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ про те, що держава запускає низку заходів, завданням яких є реалізація Кримської платформи. Це переговорний майданчик, де планується обговорення питань щодо звільнення та повернення Криму до складу України.
- На засіданні Ради національної безпеки і Оборони 11 березня була прийнята стратегія повернення окупованих РФ Криму і Севастополя під політичний контроль української держави.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба 1 травня розповів про те, що у Росії дуже серйозно поставилися до Кримської платформи. У російському міністерстві закордонних справ створили підрозділ, в рамках якого проводиться робота з протидії проекту України з метою повернення Криму.