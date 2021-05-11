У Криму під час обшуків по-звірячому застрелили чоловіка

У Криму застрелили чоловіка під час обшуків / facebook.com/crimeansolidarity

Під час обшуків в анексованому Криму, які відбулися 11 травня, силовики застрелили уродженця Узбекистану Аюба (Набі) Рахімова. Під час обшуків у нього лунала стрілянина, повідомляє в Facebook правозахисниця Луфтіє Зудиева.

За її словами, інцидент трапився під час обшуків у Рахімова в Сімферопольському мікрорайоні Дубки. Вона також підкреслила, що, за версією силовиків, він нібито чинив їм опір при обшуку.

"Його дружину Сахібу Рахімову разом із сином й досі не можуть знайти. Її відвіз після обшуку в їхньому будинку в селі заповітне Радянського району Криму начальник відділку з питань міграції. Сусіди і односельці масово подають заяви до поліції про зникнення його дружини і 15-річного сина", - додала Зудієва.

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Правозахисна організація Кримська солідарність пише, що рано вранці під час обшуків у Рахімова у дворі бігали люди і була чутна стрілянина. Українська прокуратура АР Крим також заявила, що під час сьогоднішнього обшуку в Дубках за невідомих обставин був убитий уродженець Узбекистану.

"Зараз прокуратура автономії вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин події та її подальшої правової кваліфікації", - йдеться в повідомленні.

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