У Криму жорстко відповіли на погрози Києва вигнати росіян з півострова / УНІАН

Так званий співголова Асамблеї слов'янських народів кримського регіону Роман Чегринець прокоментував заяву віцепрем'єра України Олексія Резнікова про те, що після "повернення" Криму Київ виперти звідти громадян Росії, які переїхали на півострів з материкової частини Росії.

"Черговий київський русофоб стукає ніжками і трясе кулаками як розбещена істерична дитина. Всі їхні заяви продиктовані злобою і істерикою, бо в Україні всі давно розуміють, що жодного повернення півострова під контроль України ніколи не буде. Багатонаціональний Крим не ділить людей на своїх і чужих, всі ми росіяни, громадяни великої країни", - сказав у коментарі РИА Новости Чегринець.

За його словами, нинішній український режим показав свою нежиттєздатність.

"Його представники такими ось заявами намагаються зберегти залишки рейтингу. Але на мій особистий погляд, подібні заяви тільки посилюють розкол саме українського суспільства і наближають неминучий розпад України", - додав Чегринець.

Зазначимо, раніше віцепрем'єр-міністр - міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росія переселила до анексованого Криму 500 тисяч росіян. Міністр вважає, що люди, які приїхали на півострів з Росії, по суті, є посібниками протизаконних дій російської влади в Криму. Тому Україна розглядатиме питання їх виселення з території Автономної Республіки.

"Тому їхня доля ... Я не люблю слово "депортація", воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни. Це право будь-якої країни, якщо в ній знаходиться небажана особа", - додав Резніков.

Кримське питання - про що йшлося раніше: