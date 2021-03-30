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У КСУ закликали суд ухвалити рішення щодо закону про українську мову

30 березня 2021, 10:15

У Зеленського заявили, що Конституційний суд продовжує свою роботу.

Конституційний суд України
У КСУ вважають, що інстанція має відновити довіру українців / УНІАН

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький звільнений президентом Володимиром Зеленським. Однак інстанція продовжує роботу. Судді вже підготували низку конституційних подань, прийняття яких можливе на найближчих засіданнях, повідомляється в матеріалі РБК-Україна.

Зокрема, представник президента у КСУ Федір Веніславський вважає, що роботу суду не можна назвати призупиненою. Соратники Тупицького можуть затягувати розгляд певних справ, однак робота проводиться. Судді вже підготували проекти рішень за конституційними поданнями.

"Казати, що КСУ заблокований, абсолютно неправильно. Але так, є певні спроби від найближчих прихильників і соратників Тупицького будь-яким чином затягувати розгляд справ, це очевидно", - сказав нардеп, не уточнивши, щодо яких конкретно рішень йдеться.

Призначений Верховною Радою суддя Віктор Кічун стверджує, що наразі першочерговим завданням є відновлення нормального режиму роботи суду і довіри до інстанції з боку народу. Для цього, стверджує суддя, потрібно приймати рішення, які стануть "справедливими для суспільства".читайте такожЗеленський пояснив, чому скасував укази Януковича про призначення суддів КСУ

Суддя вважає, що таким рішенням міг би стати вердикт інстанції щодо закону про українську мову. КСУ має продемонструвати єдність з народом.

"Треба виносити рішення, які об'єднують. Я вважаю, що таким могло б стати, наприклад, рішення про мову (мається на увазі закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної"). Щоб показати згуртованість, щоб не було груп інтересів, щоб показати, що ми всі представники в КСУ від українського народу", - підкреслив КІЧУН.

Конституційний суд України

КСУ новини України Олександр Тупицький
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