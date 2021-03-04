У КСУ розгорілася "війна" за місце відстороненого Тупицького

Сергій Головатий (ліворуч) та Олександр Тупицький / УНІАН

У Конституційному суді стався конфлікт між суддями через те, що заступник голови КСУ Сергій Головатий зайняв місце відстороненого голови суду Олександра Тупицького в ході засідання.

Як пише Укрінформ, суперечка сталася між Головатим і суддею Олександром Литвиновим.

У той час, як КСУ розглянув справу за поданням Уповноваженого Верховної Ради щодо конституційності закону Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, Головатий сів на місце головуючого.

"Сергій Петрович, у нас що змінилася схема розсадження в залі?", - запитав Литвинов.

"Я залишу це питання без відповіді", - парирував Головатий.

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"Займіть тоді своє місце", - продовжував Литвинов, на що Головатий не відповів.

При цьому Литвинов наполягав на тому, щоб Головатий звільнив місце головуючого.

"Сергій Петрович, я прошу зайняти своє місце. У нас не було спеціального пленарного засідання, на якому б ви були призначені головою Конституційного Суду України", - наполягав Литвинов, проте Головатий йому не відповів і продовжував вести засідання на місці Тупицького.

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