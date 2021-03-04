У КСУ розгорілася "війна" за місце відстороненого Тупицького

Конфлікт стався між Сергієм Головатим і Олександром Литвиновим.
У Конституційному суді стався конфлікт між суддями через те, що заступник голови КСУ Сергій Головатий зайняв місце відстороненого голови суду Олександра Тупицького в ході засідання.
Як пише Укрінформ, суперечка сталася між Головатим і суддею Олександром Литвиновим.
У той час, як КСУ розглянув справу за поданням Уповноваженого Верховної Ради щодо конституційності закону Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, Головатий сів на місце головуючого.
"Сергій Петрович, у нас що змінилася схема розсадження в залі?", - запитав Литвинов.
"Я залишу це питання без відповіді", - парирував Головатий.
"Займіть тоді своє місце", - продовжував Литвинов, на що Головатий не відповів.
При цьому Литвинов наполягав на тому, щоб Головатий звільнив місце головуючого.
"Сергій Петрович, я прошу зайняти своє місце. У нас не було спеціального пленарного засідання, на якому б ви були призначені головою Конституційного Суду України", - наполягав Литвинов, проте Головатий йому не відповів і продовжував вести засідання на місці Тупицького.
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Криза навколо Конституційного Суду:
- За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах і в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вплинув на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від дачі показань або дав неправдиві свідчення.
- Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років давав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту у кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу.
- Також в офісі генпрокурора заявили, що направлять клопотання президенту про відсторонення Тупицького з посади судді.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС строком на два місяці.
- 30 грудня правовий департамент Секретаріату Конституційного Суду оприлюднив коментар, в якому заявляється про незаконність і неконституційність Указу президента про відсторонення Тупицького.
- У свою чергу, в офісі президента заявили, що будь-які "заяви", розміщені на сайті Конституційного Суду і щодо яких суд не приймав рішень, є юридично нікчемними.