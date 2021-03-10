У курортному місті України через вибух загинули дві особи

У Бердянську в результаті вибуху загинули двоє чоловіків / brd24.com

У середу, 10 березня, в Бердянську Запорізької області в одному з багатоповерхових будинків у квартирі стався вибух, загинули двоє чоловіків, постраждала жінка, її госпіталізували у важкому стані.

Вибух у Бердянську стався на вул. Волонтерів, правоохоронці дізналися про інцидент близько 09:40, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції на Запоріжжі.

Правоохоронці з'ясували, що у житлі спрацював невідомий вибуховий пристрій.

За відомостями поліції, жертви вибуху у квартирі – її жителі – чоловіки у віці 50 та 60 років, а постраждала 49-річна жінка.

Вибух прогримів за адресою вул. Волонтерів, 156 на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки, повідомляє Бердянськ 24.

У Бердянську в результаті вибуху загинули двоє чоловіків / brd24.com