У квартиру намагався потрапити новий власник: відомі подробиці резонансної стрілянини в Києві

Однокімнатна квартира була куплена в кредит 10 років тому. Але іпотеку власник не платив, тому виконавча служба виставила майно на торги.
Вранці 7 липня на Голосіївському проспекті чоловік забарикадувався в одній з квартир. Через зачинені двері він здійснив кілька пострілів. В результаті поліцейський отримав поранення руки. Постраждала ще одна людина - у неї медики діагностували поранення обличчя. ЗМІ з'ясували, що стало причиною конфлікту зі стріляниною в столиці.
Однокімнатна квартира на 13-му поверсі була куплена в кредит років десять тому. Але іпотеку власник не платив, тому через борги виконавча служба виставила майно на торги. Квартиру перекупили інші люди, передає ТСН.
Вчора в проблемну квартиру намагався потрапити вже другий власник. Він перекупив її у людини, яка цілий рік не могла змусити першого власника залишити житло.
Що в квартирі є люди і що її продали через торги — черговий власник квартири знав.
"Знайшов квартиру через знайому. За ціною нижче ринкової, купив за договором купівлі-продажу. Жодних перешкод не було", - говорить новий власник Олександр.
У саму ж квартиру власник намагався потрапити разом з правоохоронцями. Опір чинив Іван Мартинюк - тепер його судитимуть за посягання на життя правоохоронця.
Квартира, через яку на Голосіївському проспекті почалася стрілянина, зараз порожня. Чи заходив туди власник - невідомо, але він вже готується писати заяву про підпал свого житла.
Стрілянина в Києві 7 липня - про що раніше писав Главред:
- У Національній поліції України розкрили подробиці стрільби на Голосіївському проспекті 7 липня. Власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. Він стріляв через зачинені двері.
- Поранено правоохоронця та одного цивільного. Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, внаслідок події поліцейський дістав вогнепальне поранення руки, а інша людина - поранення в обличчя.
- Родич Київського стрілка стверджує, що у того намагалися відібрати квартиру рейдерським шляхом. Тому чоловік відкрив стрілянину.
- Під час переговорів зловмисник підпав квартиру.
- Чоловіка, який відкрив стрілянину, затримали. Пізніше було опубліковано кадри затримання і допиту "голосіївського стрілка".