У квартиру намагався потрапити новий власник: відомі подробиці резонансної стрілянини в Києві

"Голосіївського стрілка" затримали / facebook.com/UA.National.Police

Вранці 7 липня на Голосіївському проспекті чоловік забарикадувався в одній з квартир. Через зачинені двері він здійснив кілька пострілів. В результаті поліцейський отримав поранення руки. Постраждала ще одна людина - у неї медики діагностували поранення обличчя. ЗМІ з'ясували, що стало причиною конфлікту зі стріляниною в столиці.

Однокімнатна квартира на 13-му поверсі була куплена в кредит років десять тому. Але іпотеку власник не платив, тому через борги виконавча служба виставила майно на торги. Квартиру перекупили інші люди, передає ТСН.

Вчора в проблемну квартиру намагався потрапити вже другий власник. Він перекупив її у людини, яка цілий рік не могла змусити першого власника залишити житло.

Що в квартирі є люди і що її продали через торги — черговий власник квартири знав.

"Знайшов квартиру через знайому. За ціною нижче ринкової, купив за договором купівлі-продажу. Жодних перешкод не було", - говорить новий власник Олександр.

У саму ж квартиру власник намагався потрапити разом з правоохоронцями. Опір чинив Іван Мартинюк - тепер його судитимуть за посягання на життя правоохоронця.

Квартира, через яку на Голосіївському проспекті почалася стрілянина, зараз порожня. Чи заходив туди власник - невідомо, але він вже готується писати заяву про підпал свого житла.

Стрілянина в Києві 7 липня - про що раніше писав Главред: