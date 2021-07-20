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У легковому авто їхали три сім'ї: відомі подробиці масового смертельного ДТП під Луцьком

20 липня 2021, 08:36

Аварія сталася, коли люди їхали в автомобілі Ford Focus після відпочинку на озері. У салоні знаходилися 11 пасажирів і 30-річний водій.

ДТП на Волині
Смертельна ДТП на Волині сталася 18 липня / Фото vl.npu.gov.ua

У Луцьку лікарі продовжують боротися за життя 7-річного хлопчика, який постраждав в аварії, що сталася 18 липня біля села Печихвости Луцького району Волинської області. У цій ДТП три людини загинули і ще дев'ятеро - дістали травм.

Дитина перебуває в реанімації. Ще двох дорослих прооперували. Крім того, в медустанови госпіталізовано ще п'ятьох дітей у віці від двох до десяти років, передає ТСН.

Аварія сталася, коли люди їхали в автомобілі Ford Focus після відпочинку на озері. 30-річний водій взяв в салон 11 пасажирів, тому що на озері починалася буря. Він хвилювався, щоби ніхто не постраждав від негоди. У машині було три сім'ї. Додому вони не доїхали буквально кілька кілометрів.

Як повідомляв Главред, водій не впорався з керуванням і на швидкості в'їхав у дерево. Він і одна з пасажирок загинули на місці. Не вдалося врятувати життя і 4-річної дівчинки. Наразі у поліції розслідують причини аварії.

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Нагадаємо, схожа смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 11 липня в Київській області біля села Ревне.

Водій Volkswagen Golf, за попередніми даними, перевищив швидкість і не впорався з керуванням, внаслідок чого легковик перекинувся на дах.

У момент аварії у салоні автомобіля перебували 12 осіб, зокрема четверо дітей. В результаті два пасажири загинули, серед них - семирічна дівчинка, ще трьох людей доставили в лікарню, двоє з них – діти.

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