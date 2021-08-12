У Луцьку 19-річний хлопець у СІЗО вбив чоловіка, який відрубав дружині голову

Чоловіка вбили в СІЗО / hromadskeradio.org

У СІЗО Луцька 19-річний раніше судимий хлопець розправився з 62-річним чоловіком, якого підозрювали в жорстокому вбивстві колишньої дружини і дочки.

"Слідство вважає, що вдень 9 серпня 2021 року між двома чоловіками, які перебували в СІЗО в одній камері, виник конфлікт, в ході якого молодий чоловік завдав потерпілому травми, що призвели до смерті", — йдеться у повідомленні Волинської обласної прокуратури.

У вбивстві 62-річного чоловіка підозрюють 19-річного жителя одного з сіл Ковельського району. Повідомляється, що він був раніше судимий. Хлопцеві вже оголосили підозру за ч.2 ст. 121 КК України.

Зазначимо, про смерть чоловіка стало відомо 11 серпня. Як повідомили у Нацполіції Волинської області, крім померлого в камері перебувало ще четверо ув'язнених.

Повідомлялося, що тілесні ушкодження чоловікові ніхто не наносив.

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"Всі вони опитані слідчими. Було встановлено, що тілесні ушкодження йому ніхто не завдавав", — розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції області Олег Плазовський.

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Нагадаємо, вранці 20 липня правоохоронці у Луцьку затримали 62-річного чоловіка. Поліцію викликали сусіди, яким чоловік розповів, що за допомогою сокири вбив свою колишню дружину і 22-річну дочку.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. У травні суд йому присудив 850 гривень штрафу за побиття дружини і дочки і відпустив додому.

21 липня Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному у вбивстві чоловікові запобіжний захід - 60 діб під вартою без права застави.