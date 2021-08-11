У Луцьку в СІЗО помер чоловік, який по-звірячому зарубав сокирою дружину і дочку

Чоловік сокирою вбив дружину і дочку / ІА Конкурент

У Луцьку в слідчому ізоляторі помер 62-річний чоловік, який сокирою зарубав свою колишню дружину і рідну дочку.

Як повідомляють у Нацполіції Волинської області, крім померлого в камері знаходилося ще четверо ув'язнених.

"У Луцькому СІЗО вчора, 10 серпня, близько 21:00 помер чоловік, підозрюваний у вбивстві двох жінок: 56-річної колишньої дружини і 22-річної дочки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що тілесні ушкодження чоловікові ніхто не наносив.

"Всі вони опитані слідчими. Було встановлено, що тілесні ушкодження йому ніхто не завдавав. Щоб встановити остаточну причину смерті, тіло направили на судово-медичну експертизу", - розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції області Олег Плазовський.

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За фактом смерті ув'язненого відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) та 140 "Нневиконання або неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого або недобросовісного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого".

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Як розповіла прессекретар прокуратури області Наталія Мурахевич, у Луцьке СІЗО до ув'язненого викликали екстрену медичну допомогу.

Нагадаємо, вранці 20 липня правоохоронці у Луцьку затримали 62-річного чоловіка. Поліцію викликали сусіди, яким чоловік розповів, що за допомогою сокири вбив свою колишню дружину і 22-річну дочку.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. У травні суд йому присудив 850 гривень штрафу за побиття дружини і дочки і відпустив додому.

21 липня Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному у вбивстві чоловікові запобіжний захід - 60 діб під вартою без права застави.