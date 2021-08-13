У Луганській області 17-річний влаштував стрілянину з рушниці по дітях і важко поранив дитину

Хлопець вистрілив у дитину / Нацполиция

У Луганській області в четвер, 12 серпня, в місті Рубіжне 17-річний юнак відкрив стрільбу з рушниці по компанії підлітків і потрапив у 13-річного хлопця.

"Компанія підлітків гуляла біля одного з будинків по вул. Смирнова в м. Рубіжне. В цей час 17-річний місцевий житель виніс з будинку, попередньо, пневматичну рушницю і вистрілив у напрямку дітей, які їхали на велосипедах, в результаті чого 13-річний хлопець отримав поранення", - розповіли в поліції Луганської області.

Підлітка з кульовим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів госпіталізували до Лисичанської дитячої лікарні.

При огляді пневматичної гвинтівки правоохоронці встановили, що вона зроблена самостійно із запчастин різних пневматичних гвинтівок калібру 4,5 мм.

На них не було маркування і відсутні номери. Гвинтівку вилучили і відправили на експертизу.

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Слідчі спільно з оперативниками встановлюють всі обставини події, свідків і мотиви, а також походження зброї.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу 17-річному хлопцю.

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Як раніше повідомляв Главред, у середу, 14 липня, у селі Фонтанка під Одесою біля ТЦ Рів'єра прямо посеред дня невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата. У мережі з'явилося відео інциденту.

У поліції журналістам місцевого видання "Думська" повідомили, що правоохоронці отримали інформацію про стрілянину з автоматичної зброї і виїхали на місце події.

Пізніше стало відомо, що деяких стрільців затримали в ресторані Море.

Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі.