У Маріуполі нелюд побив кота і закопав тварину живцем

Кота закопали живцем / 1zoom.ru

У Маріуполі на Донеччині стався кричущий випадок. Господар кота сильно познущався над твариною. Чоловік побив його і закопав у землю ще живим.

Як розповіла у Мережі місцева мешканка Любов Фельцман, по дорозі до себе на дачу вона побачила, що із землі стирчать лапи кота.

"Я до кота, а він холодний, пізно. Пішла по сусідах, виявилося вчора сусід вбивав кота дачі, не добив і живого закопав в землю. З сусідок одна бабуся ночувала на дачах, у неї розрядився мобільний і нікому додзвонитися не змогла. Я підійшла до цього чоловіка, крім мату нічого зрозумілого не почула", - поділилася жінка.

Разом з тим, вона зазначає, що це не перший подібний випадок на рахунку шкуродера. Даний чоловік має кілька нестерилізованих кішок, які приводять кошенят. Зловмисник, намагаючись позбутися небажаного приплоду, жорстоко їх вбиває. Однак правоохоронці відмовляються на них реагувати.

Зокрема, цього разу вона особисто викликала копів, але ті так і не приїхали.

читайте такожФото з мавпочкою і покатушки на поні відходять у минуле: що змінить законопроект Про захист тваринНагадаємо, раніше український парламент прийняв закон, який впроваджує нові норми утримання тварин та поводження з ними. Таким чином в Україні підвищать штрафи за жорстоке поводження з тваринами, а також заборонять залишати їх на самоті в закритому авто при температурі повітря більше +20 градусів і дарувати домашніх тварин в якості призів, нагород або премій.

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