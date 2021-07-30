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У Маріуполі нелюд побив кота і закопав тварину живцем

30 липня 2021, 14:42

Тварину виявили занадто пізно.

Кота закопали живцем / 1zoom.ru

У Маріуполі на Донеччині стався кричущий випадок. Господар кота сильно познущався над твариною. Чоловік побив його і закопав у землю ще живим.

Як розповіла у Мережі місцева мешканка Любов Фельцман, по дорозі до себе на дачу вона побачила, що із землі стирчать лапи кота.

"Я до кота, а він холодний, пізно. Пішла по сусідах, виявилося вчора сусід вбивав кота дачі, не добив і живого закопав в землю. З сусідок одна бабуся ночувала на дачах, у неї розрядився мобільний і нікому додзвонитися не змогла. Я підійшла до цього чоловіка, крім мату нічого зрозумілого не почула", - поділилася жінка.

Разом з тим, вона зазначає, що це не перший подібний випадок на рахунку шкуродера. Даний чоловік має кілька нестерилізованих кішок, які приводять кошенят. Зловмисник, намагаючись позбутися небажаного приплоду, жорстоко їх вбиває. Однак правоохоронці відмовляються на них реагувати.

Зокрема, цього разу вона особисто викликала копів, але ті так і не приїхали.

читайте такожФото з мавпочкою і покатушки на поні відходять у минуле: що змінить законопроект Про захист тваринНагадаємо, раніше український парламент прийняв закон, який впроваджує нові норми утримання тварин та поводження з ними. Таким чином в Україні підвищать штрафи за жорстоке поводження з тваринами, а також заборонять залишати їх на самоті в закритому авто при температурі повітря більше +20 градусів і дарувати домашніх тварин в якості призів, нагород або премій.

Кому не можна утримувати тварин в Україні

Громадянам, щодо яких застосовувалося адміністративне стягнення або заходи впливу за жорстоке поводження з тваринами, буде заборонено утримувати братів своїх менших.

Що заборонено власникам домашніх вихованців

  • Жебракувати з тваринами;
  • Залишати тварину в закритому салоні автомобіля при відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20ºС і менше + 5;
  • Вбивати тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин;
  • Використовувати тварин в якості мішені при навчанні стрільбі або в змаганнях зі стрільби;
  • Використовувати для роботи хворих, поранених, вагітних в останній третині вагітності або недогодованих тварин;
  • Використовувати в роботі з тваринами спорядження та інші засоби, які можуть призвести до травмування, каліцтв або загибелі тварин;
  • Утримувати тварин у приміщеннях, в яких проводиться забій тварин або в яких знаходяться туші забитих тварин;
  • Насильно годувати тварин, крім годування з лікувальною або профілактичною метою. Зокрема, забороняється здійснення діяльності з розведення і вирощування гусей і качок для отримання фуа-гра (жирної печінки);
  • Потрошити, осмолювати, знімати шкіру, коптити, відокремлювати частини до припинення серцебиття тварини;
  • Дарувати домашніх тварин в якості призів, нагороди або премії;
  • Завдавати домашнім тваринам біль, страждання;
  • Дресирувати тварин способом, що завдає шкоди здоров'ю тварини і її загальному стану;
  • Вбивати тварин шляхом утоплення, удушення, використання електричного струму і речовин, що призводять до отруєння;
  • Замуровувати тварин в підвальних приміщеннях;
  • Залишати домашню тварину прив'язаною, якщо довжина прив'язі становить менше 20 метрів, крім собак, що виконують сторожові функції, для яких така довжина повинна становити не менше 10 метрів;
  • Незалежно від довжини прив'язі забороняється залишати тварину без можливості сховатися в приміщенні, спорудженні і т. п., прив'язаним під дією прямих сонячних променів при температурі повітря більше + 20ºС або менше 0 ° С;
  • Залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду в громадських місцях або місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів і т. д.), а також прив'язувати тварин до транспортних засобів і примушувати до бігу за моторними транспортними засобами;
  • Утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих і отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей або видів тварин, занесених до Червоної книги і до списку II Бернської конвенції;
  • Використовувати тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування;
  • Надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв;
  • Пропагувати жорстоке поводження з тваринами.
новини Маріуполя тваринами коти
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