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У Маріуполі море "втекло" від берега на 100 метрів: названа причина дивного феномена

10 жовтня 2021, 09:21

Берегова лінія Азовського моря збільшилася на десятки метрів у різних місцях.

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Під Маріуполем море відійшло від берега / 0629.com.ua

В районі Маріуполь Донецької області значно знизився рівень Азовського моря, в результаті чого берегова лінія збільшилася на 100 метрів.

Незвичайне природне явище спостерігається на мілководді біля Лівобережної набережної, про що повідомляють очевидці в соцмережах, передає MRPL.city.

Рівень моря знизився приблизно на 1 метр. А в районі, де море глибоке, виглядає, нібито вода відійшла всього на півметра.

В результаті на місці, де нещодавно була вода, залишилися калюжі і сліди людей, що прогулювалися по мокрому піску. Скориставшись ситуацією, рятувальники чистили акваторію узбережжя.

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/ 0629.com.ua

Море відійшло від берега: в чому причина

Місцеві жителі пояснюють, що причиною цього став дуже сильний східний вітер, який "відігнав" море від берега.

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Як уточнює видання 0629.com.ua, у Маріуполі Азовське море також оголило своє дно. Вода відійшла і додала 4-5 метрів берега пустельному пляжу.

"Північно-східний вітер-причина того, що оголюється берегова частина пляжу. Тобто, там, де раніше була прибережна морська зона, сьогодні піщаний берег", - пояснив начальник третього відділу Азовського рибоохоронного патруля Олександр Цивіль.

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/ 0629.com.ua

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчених Приазовського національного парку лякає активне розмноження рапана - хижого черевоного молюска.

Саме хижі рапани найбільше шкодять Азовському морю. При цьому там не водяться їх природні вороги, через що в морі очікується скорочення кількості мідій, якими рапани харчуються.

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новини Маріуполя Азовське море
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