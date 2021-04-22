У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ / УНІАН

У Маріуполі чоловік з сокирою напереваги розгромив супермаркет АТБ, який розташований на проспекті Нахімова в будинку №106. Відповідне відео було опубліковано в мережі ним самим, але потім швидко видалено.

"Розносимо злочинців і спекулянтів АТБ, в якому за 10 хвилин до цього якийсь п*дар через маску вдарив мою дружину і втік як остання шл*ха! В цей час з нею були наші діти! Я ви*бу твою душу і змушу публічно від*бати всю твою сім'ю! За те що ти зробив!", ‒ написав чоловік.

Агресивний чоловік увірвався в магазин і, нецензурно лаючись, почав громити каси і вітрини. Шоковані покупці і персонал розбіглися.

Як повідомили в Маріупольському районному управлінні поліції, в ході інциденту ніхто не постраждав. За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

За даними місцевих ЗМІ, цього чоловіка звуть Йосип Ломтадзе вже влаштовував подібний погром в іншому продуктовому супермаркеті. 19 грудня минулого року він зайшов в магазин без маски, пошкодив полиці з продуктами, розбив касовий апарат і при цьому нецензурно лаявся.

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