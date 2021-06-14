У Маріуполі неадекват влаштував розбірки і вбив пінцетом чоловіка

Вбивство в Маріуполі / Нацполіція

У Донецькій області в місті Маріуполь 12 червня на території Центрального ринку сталося вбивство.

Як повідомляє поліція Донецької області, між чоловіками виник конфлікт, після якого один завдав іншому смертельного удару пінцетом в шию і втік. Поранений 36-річний чоловік помер на місці, не дочекавшись швидкої допомоги.

Свідки запам'ятали зловмисника і описали його співробітникам поліції. Протягом двох годин вбивця був спійманий.

Як повідомили правоохоронці, ним виявився 53-річний раніше судимий місцевий житель. За місцем його проживання також було виявлено знаряддя злочину.

"Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Фігурант затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України", — зазначили в пресслужбі поліції.

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