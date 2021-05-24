У МАУ висловилися про перспективи заборони польотів над Білоруссю

МАУ чекає рішення української влади і виконає його, виходячи з наявності або відсутності, а також суті обмежень.
У МАУ розповіли про перспективи заборони на польоти над Білоруссю для українських авіакомпаній. А ось заборона на польоти над Білоруссю загрожує українським авіаторам збитками.
Прес-служба авіакомпанії МАУ в коментарі країні повідомила, що МАУ буде приймати рішення щодо перспектив польотів над територією Білорусі спираючись на офіційну позицію уряду і уповноважених регулюючих органів України, так як рішення про припинення польотів над або в Республіку Білорусь — політичні, не стосується запобігання ризиків для безпеки польотів.
"МАУ чекає на рішення української влади і виконає його, виходячи з наявності або відсутності, а також суті обмежень. Єдине, на що сподівається авіаперевізник, що рішення не створить неконкурентні умови для українських перевізників в даній зоні польотів. Так вже було при схваленні попереднього політичного рішення, яке спотворило конкуренцію на багатьох маршрутах, а за деякими - авіакомпанія МАУ змушена була взагалі піти через економічно не обґрунтованість обльоту (мова йде про заборону польотів над Росією).
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З цієї причини свого часу були скасовані польоти в Пекін, Бангкок, Астану і т.д. При цьому, дане політичне рішення поширювалося виключно на авіакомпанії, залишаючи при цьому можливими наземне на залізничне сполучення. Ми б хотіли мати транспарентні умови виконання польотів в регіон, тобто, такі ж як в інших європейських перевізників. І якщо рішення про політичну ізоляцію прийматиметься на рівні Європи, то рішення про ізоляцію Україною має бути дзеркальним.
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Зараз авіакомпанія МАУ аналізує можливі варіанти розвитку подій у разі обльоту Республіки Білорусь. У такому випадку до перегляду відносяться регулярні рейси до Вільнюса, а також до Фінляндії (Гельсінкі, Вааса) в рамках індивідуальної чартерної програми авіакомпанії на замовлення роботодавців.
Затримання Романа Протасевича:
- Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився Опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це"операцією спецслужб".
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.