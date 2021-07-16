У мерії Києва попередили про підготовку до нового локдауну і обмеження роботи транспорту

У мерії Києва попередили про підготовку до нового локдауну / УНІАН

У рамках підготовки до чергової, вже третьої за рахунком хвилі епідемії коронавірусу СOVID-19 влада Києва планують знову обмежити доступ до громадського транспорту - пускати туди пасажирів будуть тільки за спеціальними електронними перепустками. Про це повідомляється на офіційному сайті мерії.

"Цього разу ми плануємо ввести електронні перепустки. Таким чином ми персоналізуємо перепустки, щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури", − сказав перший заступник мера Микола Поворозник.

Чиновник також зазначив, що міська влада вже готує звернення до керівників підприємств, установ і організацій критичної інфраструктури – щоб ті направили в КМДА списки працівників, яким потрібні спецпропуску на проїзд у громадському транспорті в разі введення посиленого коронавірусного карантину.

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Нагадаємо, в столиці України ситуація з рівнем захворюваності коронавірусом COVID-19 стабілізувалася в середині весни 2021 року.

28 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що жорсткий карантин у Києві скасовано.

Як заявляв керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, перше місце серед порушників локдауну зайняв ресторанний бізнес, друге – магазини непродовольчих товарів, а третє – навчальні заклади.