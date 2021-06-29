У метро Києва чоловік віз бійцівського собаку без намордника

Стафф в метро сидів поруч із господарем і поводився дуже спокійно/ скріншот

На вихідних у столичному метро помітили пасажира з собакою бійцівської породи. Американський стаффордширський тер'єр сидів на сидінні поруч із господарем, поводився дуже спокійно. На ньому не було ні намордника, ні повідця.

Відео опублікував Telegram-канал Київ без цензури. На кадрах видно, як пес сидить з господарем, а поруч - інші пасажири. Один з чоловіків зробив власнику собаки зауваження. Після цього власник стаффа встав з місця, підійшов до чоловіка і почав з ним про щось говорити. Собака залишився сидіти поруч з іншими пасажирами.

Довідка. Згідно з Правилами користування метрополітеном в Києві дозволяється провозити невеликих собак і кішок, а також собак-поводирів на повідках при наявності спеціального сертифіката. Невеликих собак і кішок можна перевозити лише в контейнерах або клітках.

До слова, нещодавно український журналіст Вахтанг Кіпіані запропонував у Facebook заснувати рух за те, щоб у метрополітені було дозволено перевозити собак. За його словами, спочатку можна було б дозволити провозити в підземці представників неагресивних порід у певні часові проміжки, а не в години пік.

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Як відреагували українці:

"Як власник собаки я розумію, що проблема комплексна, зокрема через неадекватних власників. Купа му*ил не прибирає за своїми собаками, купа не здатна їх виховати, а намордник або поводок надягати не хоче. Багато хто купує бійцівських, щоби самоствердитися. Багато хто не виховує і толерує агресію своїх чіхів, мовляв, воно ж маленьке. Треба стимулювати правильне утримання, перш ніж починати пускати в метро".

"У Лондоні в метро була приємно здивована кількістю людей з собаками різних порід - собаки і люди)) поводилися спокійно та доброзичливо!"

"Є вихід - вагон з позначкою, що тут можна провозити улюбленця! Алергіки виберуть всі інші вагони. У кожному складі лише один вагон, це не важко! Розмістити на ньому рекламу Royal Canin або Optimeal. За ці гроші й придбати такий вагон!"

Як повідомляв Главред, у Києві п'яний чоловік з десятого поверху викинув собаку. Неадекватного шкуродера спочатку забрали в поліцію, але потім відпустили.

У ветеринарній клініці повідомили, що собака помер внаслідок падіння з висоти, але для більш детального діагнозу тіло відправили на розтин.