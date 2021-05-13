У метро Києва попросили підняти тарифи на проїзд до 21 грн

У Києві може подорожчати проїзд у метро / УНІАН

Колективи столичного метрополітену і Київпастрансу звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств.

У документі, опублікованому на сторінці Київського метрополітену в Facebook, йдеться про те, що з початку пандемії коронавірусу пасажиропотік зменшився, в результаті підприємства зазнають збитків.

"Ми бачимо два можливі шляхи вирішення цієї ситуації: підтримка метрополітену коштами міського бюджету, на що мінімум необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд діючого тарифу на перевезення пасажирів", - йдеться в листі до київської влади.

Зазначається, що в минулому році метрополітен закінчив рік зі збитком в 1 млрд 175 млн грн, а за прогнозами фінансистів, в цьому році очікується збиток в 3 млрд 421 млн грн.

Згідно розрахунків, економічно обґрунтований тариф на 2021 року становить 21,05 гривні.

"Ситуація вимагає негайного розгляду для безперебійного перевезення пасажирів і виплати заробітної плати колективам. Підприємства сподіваються на конструктивну позицію міста", - йдеться у повідомленні.

facebook.com/kyivmetro

facebook.com/kyivmetro

facebook.com/kyivmetro

facebook.com/kyivmetro

Як відреагували кияни

Під повідомленням метрополітену в Facebook жителі столиці почали обурюватися у зв'язку з пропозицією підняти тарифи на проїзд. Хтось пише про те, що не потрібно було припиняти роботу транспорту на період локдауну, хтось дивується, що в столичній підземці так багато реклами, але грошей на підприємстві чомусь немає.

"А ви нічого не переплутали? Які 20 грн тариф на перевезення? У людей зп по 5000 грн чистими. Ви комунальний транспорт і повинні працювати не в прибуток. У країні карантин. Про що може йти мова".

"Тому що треба було мати голову на плечах і не виконувати антизаконне рішення про зупинку метро, а пізніше перевозити всіх, а не лише людей по спецпропусках. Десятки мільйонів втрачені лише тому".

"Пустіть весь дохід з реклами собі та раптово знайдуться гроші. А то кожен кут в рекламі, а гроші капають незрозуміло кому".

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