У метро Києва зробили важливу заяву через продовження карантину

Метро змінить графік поїздів під час суворого карантину / УНІАН

В Києві продовжили карантин до 30 квітня, через що в метрополітені столиці зробили важливу заяву для пасажирів.

Як повідомляє пресслужба КП Київський метрополітен, підземка продовжить роботу, але зі строгими обмеженнями - вхід тільки за спеціальними перепустками і дотримання масочного режиму.

"Весь громадський транспорт, і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень співробітників підприємств критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

При цьому інтервал руху поїздів у годину пік через зменшення пасажиропотоку змінили нещодавно з 1 хвилини 30 секунд до 2 хвилин.

У підземці обіцяють аналізувати кількість пасажирів і, відповідно, підлаштовувати по нього графік.

Мер Києва Віталій Кличко також закликав правоохоронців уважніше контролювати дотримання протиепідеміологічних правил.

Які ще обмеження продовжать до 30 квітня включно

Весь громадський транспорт, і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками.

Школи та дитячі садки залишаться закритими.

Заклади громадського харчування будуть працювати тільки на замовлення або доставку.

Продуктові ярмарки проводити заборонено.

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