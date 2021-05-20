У МЗС гнівно відреагували на можливе скасування санкцій США проти Північного потоку-2

Кулеба висловився про Північний потік-2 / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяви про можливе скасування санкцій США проти Північного потоку-2.

Як розповів Кулеба, офіційна позиція США щодо російського проекту Північний потік-2 залишається незмінною - він є непотрібним для Європи. Тому його реалізація означатиме поразку американської дипломатії.

"Офіційна позиція США залишається незмінною. Вони вважають, що Північний потік-2 є поганим проектом і непотрібним проектом. І вони намагаються, як вони стверджують, зупинити цей проект - просто в менш конфліктний спосіб", - зазначив Кулеба, передає Радіо НВ.

Він допустив, що, можливо, адміністрація Байдена обрала "більш гнучкий спосіб перешкодити реалізації проекту".

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"Але якщо це проект (Північний потік-2 - ред.) таки буде реалізований, то тоді виходить, що це буде поразка американської дипломатії", - підкреслив Кулеба.

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