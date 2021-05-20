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У МЗС гнівно відреагували на можливе скасування санкцій США проти Північного потоку-2

20 травня 2021, 19:32
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Кулеба вважає, що якщо Північний потік-2 буде реалізований, це буде поразка дипломатії США.

Північний потік
Кулеба висловився про Північний потік-2 / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяви про можливе скасування санкцій США проти Північного потоку-2.

Як розповів Кулеба, офіційна позиція США щодо російського проекту Північний потік-2 залишається незмінною - він є непотрібним для Європи. Тому його реалізація означатиме поразку американської дипломатії.

"Офіційна позиція США залишається незмінною. Вони вважають, що Північний потік-2 є поганим проектом і непотрібним проектом. І вони намагаються, як вони стверджують, зупинити цей проект - просто в менш конфліктний спосіб", - зазначив Кулеба, передає Радіо НВ.

Він допустив, що, можливо, адміністрація Байдена обрала "більш гнучкий спосіб перешкодити реалізації проекту".

читайте такожУ Німеччині зробили заяву про відмову США від санкцій по Північному потоку-2

"Але якщо це проект (Північний потік-2 - ред.) таки буде реалізований, то тоді виходить, що це буде поразка американської дипломатії", - підкреслив Кулеба.

Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

  • Раніше Американське інформагентство Axios з посиланням на свої джерела повідомило про те, що Держдеп США, який повинен надати Конгресу доповідь щодо санкцій проти СП-2, планує відмовитися від обмежень щодо компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG і її генерального директора Матіаса Варніга. Причиною журналісти назвали наміри Білого дому налагодити відносини з ФРН.
  • При цьому видання Politico з посиланням на власні джерела акцентувало увагу на тому, що США готові ввести нові санкції проти чотирьох кораблів, які задіяні в будівництві Північного потоку-2.
  • Пізніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас підтвердив, що Вашингтон відмовився від санкцій проти Nord Stream 2 і гендиректора компанії Матіаса Варніга, який є німецьким громадянином.
  • Економіст Андрій Ілларіонов раніше заявляв, що Німеччині і Європі вигідно, щоб газ йшов не транзитом через Україну, а безпосередньо через трубопровід Північний потік-2. За його словами, це допоможе Берліну заощадити гроші і час на переговори і з Путіним, і з Києвом.

новини США санкції США Північний потік-2 Дмитро Кулеба
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