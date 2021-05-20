У МЗС гнівно відреагували на можливе скасування санкцій США проти Північного потоку-2

Кулеба вважає, що якщо Північний потік-2 буде реалізований, це буде поразка дипломатії США.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяви про можливе скасування санкцій США проти Північного потоку-2.
Як розповів Кулеба, офіційна позиція США щодо російського проекту Північний потік-2 залишається незмінною - він є непотрібним для Європи. Тому його реалізація означатиме поразку американської дипломатії.
"Офіційна позиція США залишається незмінною. Вони вважають, що Північний потік-2 є поганим проектом і непотрібним проектом. І вони намагаються, як вони стверджують, зупинити цей проект - просто в менш конфліктний спосіб", - зазначив Кулеба, передає Радіо НВ.
Він допустив, що, можливо, адміністрація Байдена обрала "більш гнучкий спосіб перешкодити реалізації проекту".
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"Але якщо це проект (Північний потік-2 - ред.) таки буде реалізований, то тоді виходить, що це буде поразка американської дипломатії", - підкреслив Кулеба.
Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:
- Раніше Американське інформагентство Axios з посиланням на свої джерела повідомило про те, що Держдеп США, який повинен надати Конгресу доповідь щодо санкцій проти СП-2, планує відмовитися від обмежень щодо компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG і її генерального директора Матіаса Варніга. Причиною журналісти назвали наміри Білого дому налагодити відносини з ФРН.
- При цьому видання Politico з посиланням на власні джерела акцентувало увагу на тому, що США готові ввести нові санкції проти чотирьох кораблів, які задіяні в будівництві Північного потоку-2.
- Пізніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас підтвердив, що Вашингтон відмовився від санкцій проти Nord Stream 2 і гендиректора компанії Матіаса Варніга, який є німецьким громадянином.
- Економіст Андрій Ілларіонов раніше заявляв, що Німеччині і Європі вигідно, щоб газ йшов не транзитом через Україну, а безпосередньо через трубопровід Північний потік-2. За його словами, це допоможе Берліну заощадити гроші і час на переговори і з Путіним, і з Києвом.