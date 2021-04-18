У МЗС назвали ім'я дипломата РФ, якого вигнали з України

У МЗС України зробили заяву про висилку дипломата РФ / УНІАН

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін прокоментував ситуацію навколо провокації з консулом України в Санкт-Петербурзі Олександром Сосонюком.

В ефірі каналу Україна 24 він підтвердив інформацію про те, що у відповідь на висилку Сосонюка з РФ Україна оголосила персоною нон грата старшого дипломата посольства РФ в Києві.

Крім того, представник українського зовнішньополітичного відомства озвучив прізвище дипломата РФ, якого Україна висилає у відповідь на затримання і висилку Сосонюка

"Його прізвище Черніков. І відповідна нота буде направлена російському посольству завтра вранці", - повідомив заступник голови МЗС.

Єнін пояснив, що висилка одного з радників посольства РФ в Україні найбільше послабить російське диппредставництво в Києві і уточнив, що рішення української сторони є симетричною відповіддю на дії РФ.

Він також не виключив, що у відповідь РФ може оголосити персоною нон грата одного зі співробітників посольства України в Москві.

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Раніше ФСБ провела очну ставку, під час якої неназваний чоловік, який представився продавцем з місцевого ринку Юнона у Пітері, повідомив про те, що Сосонюк нібито хотів купити у нього бази даних громадян РФ.

Судячи з усього, свідчення анонімного російського торговця стали підставою для звинувачення українського дипломата.

Затримання в РФ консула України Сосонюка: