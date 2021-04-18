У МЗС назвали ім'я дипломата РФ, якого вигнали з України

Відповідна нота буде направлена на адресу російського посольства в Києві.
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін прокоментував ситуацію навколо провокації з консулом України в Санкт-Петербурзі Олександром Сосонюком.
В ефірі каналу Україна 24 він підтвердив інформацію про те, що у відповідь на висилку Сосонюка з РФ Україна оголосила персоною нон грата старшого дипломата посольства РФ в Києві.
Крім того, представник українського зовнішньополітичного відомства озвучив прізвище дипломата РФ, якого Україна висилає у відповідь на затримання і висилку Сосонюка
"Його прізвище Черніков. І відповідна нота буде направлена російському посольству завтра вранці", - повідомив заступник голови МЗС.
Єнін пояснив, що висилка одного з радників посольства РФ в Україні найбільше послабить російське диппредставництво в Києві і уточнив, що рішення української сторони є симетричною відповіддю на дії РФ.
Він також не виключив, що у відповідь РФ може оголосити персоною нон грата одного зі співробітників посольства України в Москві.
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Раніше ФСБ провела очну ставку, під час якої неназваний чоловік, який представився продавцем з місцевого ринку Юнона у Пітері, повідомив про те, що Сосонюк нібито хотів купити у нього бази даних громадян РФ.
Судячи з усього, свідчення анонімного російського торговця стали підставою для звинувачення українського дипломата.
Затримання в РФ консула України Сосонюка:
- Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України прийняли рішення про висилці з України старшого дипломата посольства РФ у Києві.
- 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
- У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.
- Підкреслюється, що така діяльність "несумісна зі статусом дипломатичного працівника" і носить "явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації".
- До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.