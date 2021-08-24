У МЗС спростували інформацію про захоплення українського літака у Кабулі

Інформація про захоплення українського літака в Кабулі не відповідає дійсності, заявили в МЗС України / УНІАН

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про те, що у Кабулі був захоплений український літак.

За його словами, з Афганістану в Україну всі літаки благополучно повернулися, передає РБК-Україна.

"Захоплених українських літаків в Кабулі або де-небудь ще немає. Інформація про "захоплений літак", яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - сказав Ніколенко.

Він додав, що літаки, які Україна залучала для евакуації громадян з Афганістану, вивезли 256 осіб.

Коментуючи слова заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, Ніколенко зазначив, що його колега в цілому пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб евакуювати українців.

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"Повинні розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість залишити країну. Потрібно було забезпечити, щоби необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому. МЗС залишається на зв'язку з українцями, які залишаються в Афганістані, і опрацьовує можливі безпечні шляхи їхньої евакуації", - додав Ніколенко.

Як повідомляв Главред, Громадське радіо раніше опублікувало коментар міністра закордонних справ Євгена Єніна, який сказав: "Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, зокрема вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак - він вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоби вивезти українців".

Евакуація українців з Афганістану - про що раніше писав Главред:

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.

Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн - зокрема Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану.

Згодом ще 153 українці зв'язалися з дипломатами і попросили допомоги у поверненні додому.

22 серпня з Афганістану в Україну евакуювали ще понад 80 осіб. Частина з них – громадяни України, частина – іноземці. Одна з евакуйованих українок розповіла, що відбувається в аеропорту Кабула.

Увечері в понеділок, 23 серпня, в Києві приземлився ще один український літак з Афганістану. Борт евакуював 103 людини. Серед евакуйованих з Афганістану 79 українців та членів їхніх сімей. Всього на борту було 103 людини.