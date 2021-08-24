У МЗС спростували інформацію про захоплення українського літака у Кабулі

Захоплених українських літаків в Кабулі або де-небудь ще немає, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про те, що у Кабулі був захоплений український літак.
За його словами, з Афганістану в Україну всі літаки благополучно повернулися, передає РБК-Україна.
"Захоплених українських літаків в Кабулі або де-небудь ще немає. Інформація про "захоплений літак", яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - сказав Ніколенко.
Він додав, що літаки, які Україна залучала для евакуації громадян з Афганістану, вивезли 256 осіб.
Коментуючи слова заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, Ніколенко зазначив, що його колега в цілому пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб евакуювати українців.
"Повинні розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість залишити країну. Потрібно було забезпечити, щоби необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому. МЗС залишається на зв'язку з українцями, які залишаються в Афганістані, і опрацьовує можливі безпечні шляхи їхньої евакуації", - додав Ніколенко.
Як повідомляв Главред, Громадське радіо раніше опублікувало коментар міністра закордонних справ Євгена Єніна, який сказав: "Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, зокрема вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак - він вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоби вивезти українців".
Евакуація українців з Афганістану - про що раніше писав Главред:
15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.
Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн - зокрема Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану.
Згодом ще 153 українці зв'язалися з дипломатами і попросили допомоги у поверненні додому.
22 серпня з Афганістану в Україну евакуювали ще понад 80 осіб. Частина з них – громадяни України, частина – іноземці. Одна з евакуйованих українок розповіла, що відбувається в аеропорту Кабула.
Увечері в понеділок, 23 серпня, в Києві приземлився ще один український літак з Афганістану. Борт евакуював 103 людини. Серед евакуйованих з Афганістану 79 українців та членів їхніх сімей. Всього на борту було 103 людини.
Талібан
У перекладі "студенти", "учні медресе". Це ісламістська терористична організація, що зародилася в Афганістані серед пуштунів в 1994 році, передає Вікіпедія. Правила Афганістаном з 1996 по 2001 рік і з 2021 року, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.
Ісламський Емірат Афганістан (1996-2001) дипломатично був визнаний трьома державами: Об'єднаними Арабськими Еміратами, Пакистаном і Саудівською Аравією.
Після оголошення про виведення американських військ навесні 2021 року Талібан почав наступ на позиції афганської армії та до серпня встановив контроль над більшою частиною території Афганістану.
15 серпня Талібан зайняв Кабул і оголосив про встановлення контролю на всій території країни.
На підконтрольних територіях Талібан запроваджує норми шаріату, виконання яких суворо контролюється. Під забороною перебуває телебачення, музика і музичні інструменти, образотворче мистецтво, алкоголь, комп'ютери та Інтернет, шахи, біле взуття, обговорення сексу у відкритій формі й багато іншого.
Чоловікам слід було обов'язково носити бороду певної довжини. Жінкам не дозволяли працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі, з'являтися в громадських місцях з відкритим обличчям і без чоловіка або родича чоловічої статі. Крім того, був значно обмежений доступ жінок до освіти.