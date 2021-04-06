У МЗС відповіли на заяву Ірану за звинувачення чиновників у катастрофі МАУ

В Україні відреагували на звинувачення Ірану 10 осіб в авіакатастрофі МАУ.
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Україна офіційно не може підтвердити інформацію про те, що Іран пред'явив звинувачення 10 посадовим особам у катастрофі українського літака МАУ у 2020 році.
"Офіційно нам про це нічого невідомо", - сказав Євген Єнін, передають Українські новини.
Заступник міністра нагадав, що раніше з боку Ірану неодноразово з'являлися "інформаційні вкидання, які згодом не знаходили підтвердження".
Зазначимо, 6 квітня з'явилася інформація, що в Ірані пред'явленні звинувачення 10 особам за результатами розслідування обставин авіакатастрофи українського літака.
Однак про подробиці і фігурантів не повідомлялося.
Крім того, 20 лютого в Ірані заявили про завершення розслідування катастрофи МАУ. Як розповіли у військовій прокуратурі Ірану, йде підготовка обвинувального акту, і справу найближчим часом мають намір передати до суду.
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Катастрофа літака МАУ в Ірані - про що раніше повідомляв Главред:
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великобританії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- Пізніше Іран погодився виконати всі свої зобов'язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації.
- 10 лютого ЗМІ повідомили про те, що розвідка Канади отримала в своє розпорядження аудіозапис, на якому людина з голосом схожим на главу МЗС Ірану Джавада Заріфа розкриває можливі причини аварії літака МАУ. Згідно з повідомленням, міністр допустив, що літак міг бути збитий навмисно.
- У МЗС Ірану заявили, що оприлюднена канадськими журналістами інформація про аудіозапис з голосом людини, схожим на голос Джавада Заріфа, не відповідає дійсності.