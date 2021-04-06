У МЗС відповіли на заяву Ірану за звинувачення чиновників у катастрофі МАУ

Катастрофа МАУ в Ірані / Reuters

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Україна офіційно не може підтвердити інформацію про те, що Іран пред'явив звинувачення 10 посадовим особам у катастрофі українського літака МАУ у 2020 році.

"Офіційно нам про це нічого невідомо", - сказав Євген Єнін, передають Українські новини.

Заступник міністра нагадав, що раніше з боку Ірану неодноразово з'являлися "інформаційні вкидання, які згодом не знаходили підтвердження".

Зазначимо, 6 квітня з'явилася інформація, що в Ірані пред'явленні звинувачення 10 особам за результатами розслідування обставин авіакатастрофи українського літака.

Однак про подробиці і фігурантів не повідомлялося.

Крім того, 20 лютого в Ірані заявили про завершення розслідування катастрофи МАУ. Як розповіли у військовій прокуратурі Ірану, йде підготовка обвинувального акту, і справу найближчим часом мають намір передати до суду.

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