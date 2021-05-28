У МЗС розкрили деталі підготовки санкцій проти режиму Лукашенка

Олександр Лукашенко / Reuters

До Раду нацбезпеки і оборони України передано санкційний пакет щодо білоруського кейсу, заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, відповідні кроки Україна почала робити після придушення режимом Олександра Лукашенка протестів у Білорусі в 2020 році.

"З самого початку протестів у Білорусі уряд України солідаризувався з позицією міжнародних партнерів, насамперед ЄС. МЗС підготувало відповідний санкційний пакет, який передано на розгляд РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом, можливо, цей пакет буде розглянуто і результатом відповідних рішень стане саме указ президента", - зазначив заступник глави МЗС України.

Він пояснив, що мова йде насамперед про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

"Останнім кроком щодо закриття повітряного простору над Білоруссю, а також забороною транзиту через Україну літаків білоруських компаній (це поширюється абсолютно на всі літаки) - українська сторона в черговий раз показала, що вважає абсолютно ненормальною ту практику, яка була застосована білоруською владою з посиланням нібито на якесь повідомлення про замінування літака", - заявив Єнін.

Він додав, що жодних повідомлень про замінування літака ні Україна, ні інші країни-партнери не отримували.

"Відповідно, білоруський режим зробив це саме з метою політичної розправи над одним з опозиціонерів", - резюмував Єнін.

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Санкції проти режиму Лукашенка