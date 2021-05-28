У МЗС розкрили деталі підготовки санкцій проти режиму Лукашенка

Білоруський режим розправляється зі своїми опонентами, підкреслив Євген Єнін.
До Раду нацбезпеки і оборони України передано санкційний пакет щодо білоруського кейсу, заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, відповідні кроки Україна почала робити після придушення режимом Олександра Лукашенка протестів у Білорусі в 2020 році.
"З самого початку протестів у Білорусі уряд України солідаризувався з позицією міжнародних партнерів, насамперед ЄС. МЗС підготувало відповідний санкційний пакет, який передано на розгляд РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом, можливо, цей пакет буде розглянуто і результатом відповідних рішень стане саме указ президента", - зазначив заступник глави МЗС України.
Він пояснив, що мова йде насамперед про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.
"Останнім кроком щодо закриття повітряного простору над Білоруссю, а також забороною транзиту через Україну літаків білоруських компаній (це поширюється абсолютно на всі літаки) - українська сторона в черговий раз показала, що вважає абсолютно ненормальною ту практику, яка була застосована білоруською владою з посиланням нібито на якесь повідомлення про замінування літака", - заявив Єнін.
Він додав, що жодних повідомлень про замінування літака ні Україна, ні інші країни-партнери не отримували.
"Відповідно, білоруський режим зробив це саме з метою політичної розправи над одним з опозиціонерів", - резюмував Єнін.
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Санкції проти режиму Лукашенка
- На території Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори, переможцем яких проголосили Олександра Лукашенка. За даними Центрвиборчкому, він набрав 80,10% голосів виборців.
- Опозиція і значна частина білоруського народу не визнали вибори. Десятки тисяч людей кожні вихідні збираються на мирні мітинги проти режиму Лукашенка.
- У ніч з 11 на 12 серпня на вулицях Білорусі відбулися масові арешти. Силовики жорстко били активістів і випадкових перехожих. Затримали близько 7 тисяч людей.
- У відповідь на такі дії Захід назвав вибори президента сфальсифікованими і прийняв рішення ввести санкції проти режиму Лукашенка. Також санкції проти Білорусі ввели і країни Балтії: Латвія, Литва та Естонія.
- 2 жовтня Євросоюз ввів санкції проти 44 найбільш впливових чиновників режиму Олександра Лукашенка. Самого Лукашенка в санкційних списках немає.