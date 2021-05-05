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У МЗС розповіли, що Україна готує Росії через анексію Криму

5 травня 2021, 16:46
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Євген Єнін розповів, як Крим перетвориться на "валізу без ручки".

Євген Єнін
Євген Єнін висловився про анексію Криму / РБК-Україна

Заступник глави Міністерства закордонних справ України Євген Єнін заявив, що Україна ініціювала багатомільярдні судові позови проти Росії, щоб анексований Крим став для Кремля "валізою без ручки".

"Ще в 2014 році, коли окупаційна влада Криму почала фактично віджимати власність українських підприємств, Міністерство закордонних справ сформулював правову позицію, згідно з якою угода між урядом України і Російською Федерацією про взаємний захист інвестицій може бути дієвим інструментом повернення або компенсації втрачених активів, і міністерство закликало активно використовувати цей механізм. Зокрема, Міністерство закордонних справ зайшло третьою стороною в значну кількість комерційних арбітражів, на сьогоднішній день існує більше дюжини відповідних процесів, вони знаходяться на різних стадіях", - розповів заступник міністра, передає Україна 24.

Як розповів Єнін, найбільш амбітні процеси ініціювала НАК Нафтогаз ,"там сума претензій досягає 4,5 млрд доларів".

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"Є й інші процеси, де суми нарахованих збитків налічують сотні мільйонів доларів. Безумовно, російська сторона займає свою звичну позицію - максимальне затягування всіх юридичних процесів. Проте, подальші процеси оскарження рішень в касації не зупиняють рішень апеляційної інстанції, і за великим рахунком все це призводить до того, що за всі ці зволікання заплатить російський платник податків. Наше завдання - щоб Крим перетворився на "валізу без ручки" для Росії, підвищуючи таким чином ціну російської агресії. Цей день настане", - зазначив Єнін.

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Повернення Криму до складу України - про що раніше повідомляв Главред:

  • Президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ, що передбачає запуск процесу звільнення Криму. Також він доручив Кабміну розробити заходи, спрямовані на запуск Кримської платформи.
  • Саміт в рамках Кримської платформи повинен пройти 23 серпня в Києві. За словами заступника голови МЗС Еміне Джепарової, за підсумками переговорів повинна бути підписана Кримська Хартія, в якій зафіксують проблемні моменти з питань півострова.
  • Заступник міністра з питань окупованих територій Ігор Яременко 10 березня заявив, що перед стартом Кримської платформи будуть прийняті закони, що регулюють правовий статус кримчан.
  • Рада національної безпеки і оборони 11 березня затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.

Анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнали 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Нафтогаз МЗС України анексія Криму Євген Єнін Росія
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