У МЗС розповіли, як українці зможуть їздити до Австрії через Угорщину

Керівник МЗС Дмитро Кулеба окремо привітав нещодавнє остаточне відкриття владою Угорщини двох пунктів пропуску на україно-угорському кордоні.
Найближчим часом досить ймовірно пом'якшення прикордонних обмежень для українців з боку Угорщини. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
Він заявив, що в Литві зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.
"Сьогодні у Вільнюсі ми з Петером Сійярто обговорили розвиток українсько-угорських відносин у дусі взаємної поваги та довіри. Угорщина також дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом", - сказав він.
Кулеба також привітав відкриття Угорщиною двох пунктів пропуску на українському кордоні, а потім анонсував візит Сійярто в Україну.
"Буду радий вітати Петера за кілька тижнів під час його візиту до Києва і на Донбас в якості голови Комітету міністрів Ради Європи", − заявив міністр.
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Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійятро в день місцевих виборів в Україні 25 жовтня закликав угорців, які проживають на Закарпатті, підтримати політичну силу Партія угорців України.
Через незаконну політичну агітацію Угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах 2020, Міністерство закордонних справ запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто і вручило ноту протесту.
Пізніше глава МЗС назвав" жалюгідною і безглуздою " заборону на в'їзд в Україну двом чиновникам. Він зазначив, що Будапешт поки не отримав офіційного повідомлення про цю заборону.