У МЗС розповіли про військову допомогу Україні у випадку нападу Росії

За словами Кулеби, якщо активні бойові дії відновляться, Україна отримає військову допомогу від партнерів.
Україна отримає військову допомогу від ряду міжнародних партнерів, якщо на її території відновляться бойові дії.
Як заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зараз Росія стягує війська до українських кордонів.
"У разі, якщо, не дай Бог, активні бойові дії відновляться, то ми отримаємо конкретну, предметну військово-технічну допомогу від ряду наших партнерів", - сказав Кулеба в програмі Право на владу на 1+1.
За його словами, ця допомога "істотно зміцнить" обороноздатність України, а також допоможе відбити наступ агресора.
Також Кулеба заявив, що Україна готова провести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в рамках нормандського формату.
"Ми готові провести повноцінний саміт нормандської четвірки і говорити з Путіним в цьому форматі безпосередньо. Але, на жаль, РФ уникає такого формату", - сказав Кулеба.
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Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.