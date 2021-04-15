У МЗС розповіли про військову допомогу Україні у випадку нападу Росії

Дмитро Кулеба розповів про військову допомогу для України / Фото РБК-Україна

Україна отримає військову допомогу від ряду міжнародних партнерів, якщо на її території відновляться бойові дії.

Як заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зараз Росія стягує війська до українських кордонів.

"У разі, якщо, не дай Бог, активні бойові дії відновляться, то ми отримаємо конкретну, предметну військово-технічну допомогу від ряду наших партнерів", - сказав Кулеба в програмі Право на владу на 1+1.

За його словами, ця допомога "істотно зміцнить" обороноздатність України, а також допоможе відбити наступ агресора.

Також Кулеба заявив, що Україна готова провести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в рамках нормандського формату.

"Ми готові провести повноцінний саміт нормандської четвірки і говорити з Путіним в цьому форматі безпосередньо. Але, на жаль, РФ уникає такого формату", - сказав Кулеба.

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