У МЗС розповіли про евакуацію українських дипломатів з РФ

Зараз немає необхідності евакуювати дипломатів з Росії / УНІАН

Державний секретар МЗС України Олександр Баньков заявив, що зараз Україна не потребує евакуації своїх дипломатів з території Російської Федерації.

За словами Банькова, щодо них прийнято достатньо заходів безпеки.

Він підкреслив, що в новітній історії української дипломатії були випадки, коли доводилося евакуювати посольство під час розвитку конфлікту в Сирії.

"Посольство, яке працювало в Лівії, було евакуйовано в Туніс. Через військові дії фізична безпека працівників була під загрозою", - розповів Баньков, повідомляє Главком.

У той же час, він переконаний, що необхідності робити подібні дії в Росії поки немає.

"Але ми вдалися до таких заходів безпеки як скорочення персоналу, на початку збройного конфлікту рекомендували вивезти їх сім'ї, що і було зроблено. Також існують певні обмеження для місць проживання", - підкреслив держсекретар МЗС.

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