У МЗС розповіли про евакуацію українських дипломатів з РФ

Олександр Баньков назвав умову евакуації дипломатів з території Росії.
Державний секретар МЗС України Олександр Баньков заявив, що зараз Україна не потребує евакуації своїх дипломатів з території Російської Федерації.
За словами Банькова, щодо них прийнято достатньо заходів безпеки.
Він підкреслив, що в новітній історії української дипломатії були випадки, коли доводилося евакуювати посольство під час розвитку конфлікту в Сирії.
"Посольство, яке працювало в Лівії, було евакуйовано в Туніс. Через військові дії фізична безпека працівників була під загрозою", - розповів Баньков, повідомляє Главком.
У той же час, він переконаний, що необхідності робити подібні дії в Росії поки немає.
"Але ми вдалися до таких заходів безпеки як скорочення персоналу, на початку збройного конфлікту рекомендували вивезти їх сім'ї, що і було зроблено. Також існують певні обмеження для місць проживання", - підкреслив держсекретар МЗС.
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Розрив дипломатичних відносин з Росією - про що раніше повідомляв Главред:
- У серпні минулого року глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв про те, що Київ діє раціонально, не призначаючи свого посла в РФ. Однак Україні не можна розривати дипломатичні відносини з Росією, так як обмежена робота дипломатії дозволяє Києву надавати допомогу політичним в'язням, які незаконно утримуються на території Російської держави.
- Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 23 квітня сказав, що на даний момент питання розриву дипломатичних відносин Києва і Москви не є актуальним. Однак якщо Росія припинить виконання своїх зобов'язань у вигляді участі в нормандському форматі і Мінському процесі щодо Донбасу, Україна може розглянути таку можливість.