У МЗС розповіли, скільки в Україні хочуть "збити" з РФ за окупацію

Україна подала позови через захоплення Криму і Донбасу / gettyimages

У більш ніж 12 комерційних арбітражів подані позови українських підприємств, які втратили власність і прибутки від агресії Росії на Донбасі і окупації Криму, заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Загальна сума претензій становить понад 4,5 млрд доларів, підкреслив він в ефірі телеканалу Будинок.

"У трьох з них, як мінімум, є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно 250 млн дол", - повідомив заступник міністра.

Він також нагадав, що нещодавно Нафтогаз успішно пройшов юрисдикційну фазу позову щодо втрачених активів у Криму.

"І скільки б російська сторона не відтягувала наступ абсолютно очевидних наслідків, це все більш і більш здорожує ціну", — додав Єнін.

читайте такожВід бурхливого COVID-19 до розгулу криміналу: в РФ говорять про катастрофу в Криму

Агресія РФ у Криму та на Донбасі У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією. У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

.