У МЗС різко відповіли Білорусі на претензії Мінська через розрив авіасполучення

Претензії щодо авіасполучення треба висувати Мінську, а не Києву - МЗС / УНІАН

Офіційний Мінськ порушує права людини і проводить деструктивну політику, спрямовану на репресії. Білоруська держава проводить роботу по здачі свого суверенітету Росії. Україна була змушена закрити авіасполучення з Білоруссю через перетин Мінськом червоних ліній. Всі претензії щодо цього питання слід висувати не до Києва, а до правлячого режиму республіки. Про це заявив спікер українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

"Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки - деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

За його словами, українська держава змушена була призупинити авіасполучення з Білоруссю, тому що інцидент з літаком Ryanair і затриманням Протасевича продемонстрував абсолютну непередбачуваність можливих дій білоруської влади. Претензії через рішення України слід висувати не Києву, а Мінську.читайте такожРозрив авіасполучення з Білоруссю: Кулеба пояснив причину і назвав вигоду для України

"Саме тому, посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу", - підкреслив Олег Ніколенко.

Посольство Білорусі направило до МЗС України офіційну ноту щодо припинення Києвом авіасполучення з Мінськом. Білоруси стверджують, що інцидент з літаком Ryanair не має нічого спільного з українською державою і називають таке рішення абсурдним.

Припинення авіасполучення України з Білоруссю