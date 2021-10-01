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У МЗС різко відповіли на критику європейського аудитора щодо корупції в Україні, яка зашкалює

1 жовтня 2021, 15:55

Олег Ніколенко оцінив заяву європейського аудитора Юхана Партса про антикорупційний трек в Україні.

МЗС України
У МЗС прокоментували критику з боку Європи / УНІАН

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував критику з боку європейських партнерів напередодні чергового саміту Україна-ЄС.

Він сподівається, що" відірвана від реальності критика про недостатній рівень реформ не має на меті замаскувати небажання рухатися далі на шляху європейської інтеграції нашої держави", повідомляє Інтерфакс Україна.

Коментуючи заяву європейського аудитора Юхана Партса про антикорупційний трек в Україні, речник МЗС зазначив, що за останні три роки Україна досягла великого прогресу у сфері розвитку антикорупційної архітектури.

Ніколенко навів кілька прикладів. За його словами, українська влада запустила діяльність Вищого антикорупційного суду, "перезавантажила" Національне агентство з питань запобігання корупції, повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, посилила захист викривачів корупції, закрила низку прогалин у законодавстві, щоб підвищити ефективність актикорупційного контролю.

Ніколенко додав, що серед найближчих кроків - прийняття антикорупційної стратегії на період до 2025 року.

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Раніше Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що в Європейському Союзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні.

Нагадаємо, Радіо Свобода опублікувала матеріал, в якому йшлося про те, що у внутрішньому документі Єврокомісії йдеться про скарзі Франції, Італії та Німеччини на проблеми зі зловживанням безвізовим режимом, в тому числі, і громадянами України. Нібито Берлін, Париж і Рим закликали розглянути можливість скасування безвізу з країнами, громадяни яких під виглядом туристів відправляються в ЄС з метою незаконного проживання в Європі.

Пізніше в МЗС України заявили, що в Києві не отримували будь-яких сигналів від Єврокомісії з питання скасування безвізового режиму з Євросоюзом.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав інформацію про ситуацію з нібито скасуванням безвізу ЄС з Україною фейком.

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новини України Олег Ніколенко
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