До МЗС України негайно викликали керівника посольства Грузії

МЗС України викликає посла Грузії / ZN.UA

Посла Грузії в Києві негайно викликали до Міністерства закордонних справ України.

Причиною виклику дипломата стало затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в Тбілісі, повідомив в інтерв'ю РБК-Україна речник МЗС України Олег Ніколенко.

"До Міністерства закордонних справ запросили керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання Михайла Саакашвілі", - повідомив Ніколенко.

Саакашвілі і кримінальні справи

Михайло Саакашвілі залишив Грузію в 2013 році. Проти нього в країні було порушено чотири кримінальні справи. Влада країни неодноразово заявляла, що колишній президент буде заарештований, у разі якщо він повернеться в країну. Аналогічні попередження прозвучали і цього разу.

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Нагадаємо, минулого року Михайло Саакашвілі заявив, що економіка України близька до катастрофи, яка за масштабом цілком порівнянна з кризою 1990-х років.

"Українська економіка зараз рухається до великої катастрофи. На Україну насувається дуже сильна бюджетна криза. З наступного року в України будуть проблеми з виплатами зарплат і пенсій. Такого в Україні не було з 1990-х років", ‒ сказав він.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який багато років не з'являвся у своїй країні через загрозу опинитися у в'язниці, заявив, що він приїхав до Батумі вранці, 1 жовтня.

"Доброго ранку Грузія, вже з Грузії через вісім років", — написав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook, і прикріпив відео, на якому важко визначити його місцезнаходження.