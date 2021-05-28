У МЗС України розповіли подробиці трагічної загибелі ексголови СЗР

МЗС України висловилися про смерть цвяха / ZN.UA

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь загинув на відпочинку в Єгипті - цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ у п'ятницю ввечері, 28 травня, пишуть Українські новини.

"28 травня під час дайвінгу на єгипетському курорті Дахаб екскерівникові СЗР Віктору Гвоздю стало зле. Рятувальники підняли його тіло на поверхню води вже без ознак життя",-повідомила прес-служба Міністерства.

До приїзду швидкої йому робили серцево-легеневу реанімацію, але попри проведені під час екстреної госпіталізації інтенсивні реанімаційні заходи, медики констатували його смерть.

Посольство України в Єгипті взаємодіє з єгипетською стороною для з'ясування точної причини смерті і підтримує зв'язок з рідними.

Загибель Віктора Гвоздя в Єгипті-про що раніше повідомляв головред: