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У МЗС України розповіли подробиці трагічної загибелі ексголови СЗР

28 травня 2021, 22:54

Посольство України в Єгипті взаємодіє з єгипетською стороною для з'ясування точної причини смерті і підтримує зв'язок з рідними.

МЗС України
МЗС України висловилися про смерть цвяха / ZN.UA

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь загинув на відпочинку в Єгипті - цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ у п'ятницю ввечері, 28 травня, пишуть Українські новини.

"28 травня під час дайвінгу на єгипетському курорті Дахаб екскерівникові СЗР Віктору Гвоздю стало зле. Рятувальники підняли його тіло на поверхню води вже без ознак життя",-повідомила прес-служба Міністерства.

До приїзду швидкої йому робили серцево-легеневу реанімацію, але попри проведені під час екстреної госпіталізації інтенсивні реанімаційні заходи, медики констатували його смерть.

Посольство України в Єгипті взаємодіє з єгипетською стороною для з'ясування точної причини смерті і підтримує зв'язок з рідними.

Загибель Віктора Гвоздя в Єгипті-про що раніше повідомляв головред:

  • У п'ятницю, 28 травня, згідно з даними журналістів, загинув колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь. Йому стало погано під час дайвінгу. Чоловікові надали першу допомогу, проте лікарям не вдалося його врятувати. Колишньому чиновникові було 62 роки.
  • Приблизно об 11:00 під час дайвінгу неподалік від міста Дахаб у Єгипті, після занурення у воду зник колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь.
Египет СВР Віктор Гвоздь новини України
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