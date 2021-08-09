У МЗС України попередили Білорусь про "наслідки" через звинувачення Лукашенка

МЗС України виступив із заявою на адресу Білорусі / УНІАН

Міністерство закордонних справ України застерегло Білорусь від підтримки агресивної політики Росії.

Українські дипломати нагадали про небезпеку поглинання Білорусі Росією, що є продовженням російської агресивної політики проти України та інших держав.

Як йдеться в заяві МЗС України, це є поглинання загрозою національній безпеці України та безпеці всього регіону.

"А будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, будемо розцінювати як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, яка матиме відповідні міжнародно – правові наслідки", - підкреслили в МЗС.

Київ також висловив солідарність з білоруським народом і підтримав його прагнення жити у вільній, демократичній, дійсно незалежній європейській країні.

Реклама

"Білоруський народ є одним з найближчих і дружніх Україні. Впевнені, що у нас не існує іншої альтернативи, окрім як жити разом в об'єднаному європейському домі вільних, демократичних, європейських народів", – заявили у відомстві.

читайте також"Україна бореться з бойовиками, а не тренує": у Зеленського різко відповіли Лукашенко

Крім того, в МЗС закликали Білоруський режим "повернути державу в демократичне русло", звільнити всіх політв'язнів, припинити репресії проти незалежних ЗМІ та громадських організацій і відновити повагу до основоположних прав і свобод людини.

Заяви Лукашенка про Україну - про що раніше повідомляв Главред:

Глава Білорусі Олександр Лукашенко не виключив визнання захопленого Москвою Криму територією Росії. Політик вважає, що у нього тепер "розв'язані руки" по Україні, так як Київ негативно ставиться до офіційного Мінську. За ним "не заіржавіє" в тому випадку, якщо таке рішення прийме великий російський бізнес.

Лукашенко особисто звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що він, мовляв "поставляє бойовиків" і "зброю" на територію Республіки Білорусь. Причому, як стверджує він, Зеленський нібито "поставляє" і "вибухівку".