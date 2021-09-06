У МЗС України різко відреагували на арешт заступника голови Меджлісу

МЗС України різко відреагував на арешти в Криму / ZN.UA

У МЗС України різко відреагували на незаконний арешт заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова в Криму. У відомстві вважають, що тепер у Росії з'явився новий привід для переслідування кримських татар і українців, заявила в Twitter представниця МЗС.

Як зазначила Еміне Джепарова, російські окупанти в Криму побудували "цілу систему політично мотивованих переслідувань" всіх, хто проявляє незгоду з окупацією Криму.

"Переслідування громадян України за їхню підтримку діяльності Кримської платформи стало ще одним приводом для фальсифікації кримінальних справ", - заявила заступник голови МЗС.

Нагадаємо, у захопленому Росією Криму 3-4 вересня співробітники ФСБ РФ затримали кримських татар Ельдара Одаманова, Азіза і Асана Ахметових, Шевкета Усеїнова і Нарімана Джелялова. Їх затримали нібито у зв'язку з вибухом газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

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За фактами обшуків і затримань кримських татар прокуратура АР Крим і м.Севастополя відкрила провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

В офісі генпрокурора заявили про те, що взяли під свій особистий контроль ситуацію з затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.