У МЗС заявили про наймасштабнішу ескалацію на Донбасі через Росію

За словами Кулеби, Росії не хоче підтвердити свою відданість режиму припинення вогню на Донбасі.
Сьогоднішня ескалація на Донбасі з боку Росії є найбільш системною і масштабною за останні роки. Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Росія своїми діями завела ситуацію в глухий кут, вихід з якого є тільки дипломатія.
"Москва повинна припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню і режиму припинення вогню", - зазначив Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС.
За словами міністра, Україна, Німеччина і Франція, як посередники в нормандському форматі, роблять все можливе, щоб змусити Росію провести конструктивні переговори. Також США, Канада, Великобританія, НАТО виступають за продовження Росією переговорів.
Кулеба зазначає, що Україна і міжнародні партнери констатують системне загострення Росією ситуації з безпеки в Донецькій і Луганській областях, а також у Криму.
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"Яку б дезінформацію не поширювали Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир і життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", - підкреслив Кулеба.
Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Російські гібридні війська 26 березня здійснили обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 бійці ООС. Двоє були поранені.
- Президент Володимир Зеленський приніс співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових і закликав усіх лідерів країн нормандського формату докласти максимум зусиль для встановлення миру на Донбасі.
- 31 березня пройшло засідання ТКГ, в рамках якого Україна пропонувала досягти домовленостей про перемир'я на Донбасі з 1 квітня. Однак Росія виступила проти такої ініціативи.
- За словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, росіяни вважають, що вжитих раніше заходів з режиму дотримання вогню на Донбасі достатньо, а в нових немає необхідності.