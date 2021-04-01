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У МЗС заявили про наймасштабнішу ескалацію на Донбасі через Росію

1 квітня 2021, 20:03
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За словами Кулеби, Росії не хоче підтвердити свою відданість режиму припинення вогню на Донбасі.

Дмитро Кулеба
Кулеба висловився про ескалацію на Донбасі / УНІАН

Сьогоднішня ескалація на Донбасі з боку Росії є найбільш системною і масштабною за останні роки. Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Росія своїми діями завела ситуацію в глухий кут, вихід з якого є тільки дипломатія.

"Москва повинна припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню і режиму припинення вогню", - зазначив Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС.

За словами міністра, Україна, Німеччина і Франція, як посередники в нормандському форматі, роблять все можливе, щоб змусити Росію провести конструктивні переговори. Також США, Канада, Великобританія, НАТО виступають за продовження Росією переговорів.

Кулеба зазначає, що Україна і міжнародні партнери констатують системне загострення Росією ситуації з безпеки в Донецькій і Луганській областях, а також у Криму.

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"Яку б дезінформацію не поширювали Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир і життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", - підкреслив Кулеба.

Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

війна на Донбасі Дмитро Кулеба
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