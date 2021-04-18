У МЗС жорстко розкритикували Лукашенка і пояснили його залежність від Кремля

У МЗС пройшлися по Олександру Лукашенку / Reuters

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін прокоментував заяви Москви і Мінська про запобігання замаху на Олександра Лукашенка.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, це є черговим кроком, спрямований на боротьбу з опонентами режиму Лукашенка.

"Думаю, російські колеги роблять чергову погану послугу для Лукашенка, який вже і так, по суті, став нерукопожатним. Таким чином посилюються підозри про те, що керівництво фактично повністю контролює білоруський простір", — сказав український дипломат.

На його думку, російська влада відволікає увагу суспільства від інших проблем, наприклад, масової висилки дипломатів, а також звинувачень Джо Байдена Володимиру Путіну.

"Я впевнений, що щонайменше кілька неприємних компліментів російська сторона почує про себе ще й завтра. Саме тому вони змушені реагувати, і на жаль, жертвами цих провокацій стають абсолютно невинні люди", — додав Єнін.

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