У МЗС жорстко розкритикували Лукашенка і пояснили його залежність від Кремля

РФ повністю контролює білоруський простір, каже Євген Єнін.
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін прокоментував заяви Москви і Мінська про запобігання замаху на Олександра Лукашенка.
Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, це є черговим кроком, спрямований на боротьбу з опонентами режиму Лукашенка.
"Думаю, російські колеги роблять чергову погану послугу для Лукашенка, який вже і так, по суті, став нерукопожатним. Таким чином посилюються підозри про те, що керівництво фактично повністю контролює білоруський простір", — сказав український дипломат.
На його думку, російська влада відволікає увагу суспільства від інших проблем, наприклад, масової висилки дипломатів, а також звинувачень Джо Байдена Володимиру Путіну.
"Я впевнений, що щонайменше кілька неприємних компліментів російська сторона почує про себе ще й завтра. Саме тому вони змушені реагувати, і на жаль, жертвами цих провокацій стають абсолютно невинні люди", — додав Єнін.
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Спроба замаху на Лукашенка - про що повідомлялося раніше:
- Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і синів замах, в якому замішані в тому числі іноземні спецслужби.
- За його словами, в Білорусі не вдалася спроба організувати спочатку заколот, а після цього "повзучий переворот".
- Він каже, що учасників підготовки замаху, які прибули з США, затримали в Москві.
- Як розповів в ефірі держканалу ОНТ голова КДБ Білорусі Іван Тертель в результаті операції вдалося запобігти спробам "збройного заколоту" в Білорусі. Ці події нібито були заплановані на червень-липень цього року.
- У свою чергу в ФСБ заявили, що знайшли "український слід" у спробі замаху на Лукашенка.