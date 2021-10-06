У Мінцифри розповіли, коли Україна остаточно відмовиться від паперових документів

Як виглядатиме "Цифрова" Україна / Главред

У серпні цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про перехід всіх публічних послуг в онлайн. Інакше кажучи, жоден державний орган не зможе більше вимагати паперові довідки. Оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах.

Тоді ж прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що це відбудеться протягом наступних трьох місяців, а значить, вже до листопада. В інтерв'ю для Главред керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік розповів, чи вдасться вкластися в ці терміни і як все це буде виглядати для пересічного українця.

Як зазначив Банік, зараз починається лише процес переходу до paperless. "Україна без паперів" – це довгострокова історія, тому що вона складається:

По-перше , з впровадження цифрових документів. Цей процес ще триває.

, з впровадження цифрових документів. Цей процес ще триває. По-друге , це налагодження обміну між державними органами, реєстрами та установами, щоб людина не бігала за довідками. Цей процес також тривалий. Втім, у Мінцифри не планують розтягувати його на 10 років або більше.

, це налагодження обміну між державними органами, реєстрами та установами, щоб людина не бігала за довідками. Цей процес також тривалий. Втім, у Мінцифри не планують розтягувати його на 10 років або більше. По-третє , це переведення 100% державних послуг онлайн.

"Бо навіть якщо вони залишаться в офлайні, paperless передбачає саме подання онлайн і це наша мета до 2024 року", –заявив Банік.

Як "Україна без паперів" змінить життя українців:

не треба стояти в довгих чергах, щоб отримати необхідну довідку. Зробити це можна буде онлайн, не виходячи з дому;

отримання онлайн-послуги стане набагато швидшим;

не треба робити додаткові ксерокопії документів, адже вони і так будуть у держреєстрах і чиновники матимуть до них доступ;

всі документи будуть в єдиному електронному реєстрі та у вашому смартфоні, а не губитися по шафах та кишенях.

Читайте повну версію інтерв'ю Главреду з Мстиславом Баніком.