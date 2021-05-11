У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло

Чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло / УНІАН

Нинішня ринкова ціна електроенергії для населення вдвічі перевищує закріплену в розмірі 1,68 гривні за кіловат-годину завдяки обмеженням Кабміну на ринку електроенергії. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

За його словами, кінцева ціна на електричну енергію для споживачів (у тому числі - побутових) складається з безпосередньо вартості електроенергії на ринку, тарифу на її передачу високовольтними мережами компанії Укренерго, тарифу на розподіл низьковольтними мережами операторів систем розподілу, а також тарифу на поставку і податків.

Бойко зазначив, що на сьогоднішній день в умовах ринку тариф для населення повинен помітно відрізнятися в залежності від регіону України.

"Для побутових споживачів ця ціна мала бути вже з 1 липня 2019 року значно вищою щодо нинішньої (1,68 грн за кВт-год) і диференційованою залежно від області. Так, на сьогодні ціна повинна становити від 2,60-2,96 грн за кВт-год по місту Києву та Дніпропетровській області до 3,70-4 грн за кВт-год в Івано − Франківській та Луганській областях відповідно (тариф на розподіл на сьогодні найвищий саме в Луганській області і в три рази вище, ніж у Києві)", - підсумував він.

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Тариф на світло - що було раніше: