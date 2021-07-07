У Мінфіні розповіли, що буде з економікою України без чергового траншу МВФ

Україна розраховує отримати $700 млн від МВФ в 2021 році / 24tv.ua

Україна не відчує жодних економічних потрясінь, якщо цього року не отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду в рамках чинної кредитної програми для країни, заявив перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко.

"Якщо цього не відбудеться до кінця цього року, Україна не відчує жодних економічних потрясінь", – цитує міністра економіки УНІАН.

Любченко зазначив, що якраз в ці хвилини Міністерство фінансів веде переговори з МВФ щодо нового траншу. "Мова йде ще про торішні суми – $700 млн, літо-осінь...", – зазначив міністр економіки.

При цьому він запевнив, що Україна виконала всі умови для отримання траншу "в плані інституційних змін, прямих дій уряду". Тому уряд сподівається, що кошти все ж вдасться отримати.

"Тому ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей – це безглуздо", – додав віце-прем'єр.

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