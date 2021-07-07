У Мінфіні розповіли, що буде з економікою України без чергового траншу МВФ

Також Любченко повідомив, що Міністерство фінансів веде переговори з МВФ щодо нового траншу.
Україна не відчує жодних економічних потрясінь, якщо цього року не отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду в рамках чинної кредитної програми для країни, заявив перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко.
"Якщо цього не відбудеться до кінця цього року, Україна не відчує жодних економічних потрясінь", – цитує міністра економіки УНІАН.
Любченко зазначив, що якраз в ці хвилини Міністерство фінансів веде переговори з МВФ щодо нового траншу. "Мова йде ще про торішні суми – $700 млн, літо-осінь...", – зазначив міністр економіки.
При цьому він запевнив, що Україна виконала всі умови для отримання траншу "в плані інституційних змін, прямих дій уряду". Тому уряд сподівається, що кошти все ж вдасться отримати.
"Тому ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей – це безглуздо", – додав віце-прем'єр.
Співпраця України з МВФ – про що раніше писав Главред:
- 13 лютого в МВФ зробили заяву щодо завершення роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.
- 10 червня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україна і Міжнародний валютний фонд, як і раніше, знаходяться в тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу.
- 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує співпраця України з МВФ, але на особливих умовах. Зеленський нагадав, що Україна перебуває в стані війни і змушена "по-іншому вибирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому "несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав".