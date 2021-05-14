У Мінкульт прокоментували чутки про блокування YouTube-каналу Дудя в Україні

Раніше Різні Telegram-канали поширили інформацію про те, що українська влада, нібито, звернулася в YouTube з проханням заблокувати канал Юрія Дудя.
Інформація щодо блокування каналу блогера Юрія Дудя в Україні, яка 14 травня поширюється по Telegram-каналах-не відповідає дійсності. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики в коментарі порталу Країна.
"Міністерство культури та інформаційної політики України не відправляло жодних звернень у відеохостинг YouTube щодо блокування цього каналу", ‒ заявили чиновники.
Раніше Різні Telegram-канали поширили інформацію про те, що українська влада, нібито, звернулася в YouTube з проханням заблокувати канал популярного російського блогера Юрія Дудя. Повідомлялося, що він, нібито, як вважають чиновники України, є носієм офіційної пропаганди і просуває Російські наративи на сусідні держави.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Журналіст і блогер Юрій Дудь в 2019 році отримав премію Людина року як документальний режисер і головна особа російського YouTube.
- Під час своєї промови, яку йому дозволили сказати зі сцени, Дудь звернувся не тільки до присутніх, а й до всіх росіян. Він попросив не мовчати про політичні проблеми в Росії - поліцейське свавілля і фальсифікації на виборах.