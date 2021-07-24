У Мінкульті пояснили, навіщо Зеленський ввів санкції проти росіян з Wildberries

Вайлдбериз / PROfashion

Вчорашні санкції Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) проти великої російської компанії-рітейлера Вайлдберіз ‒ Wildberries) - новий крок у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії. Про це заявив Міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, компанія Вайлдберіз в тому числі продавала російську пропаганду і форму російських солдатів. І тому не має права працювати в Україні.

"Антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні. МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам. Наступний крок - російські ОТТ-платформи", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про введення санкцій проти компанії Wildberries.

У списку осіб, які потрапили під санкції опинилися і керівники інтернет-магазину, громадяни росіяни: