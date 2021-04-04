У Міноборони пояснили, чому партнерство України і НАТО важливе у боротьбі з РФ

Як розповів Міністр оборони Андрій Таран, Україна ще раз переконалася в безальтернативності вибору курсу на європейській та євроатлантичній інтеграції.
Керівник українського Міністерства оборони Андрій Таран заявив - курс на повноправне членство в НАТО залишається стратегічним пріоритетом і закріплений в українській Конституції. Це необхідна умова в протистоянні з російською агресією, цитує його пресслужба відомства.
За його словами, навесні 2021 року Україна ще раз переконалася в безальтернативності вибору курсу на європейській та євроатлантичній інтеграції.
"У протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивна політика і дії Росії, які є серйозним викликом для міжнародного миру і стабільності, наше партнерство з НАТО є вкрай важливим", ‒ заявив Таран.
Як каже Міноборони, за 2020 рік Україна значно просунулася на шляху набуття критеріїв членства в НАТО.
Міністр також зазначив, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями, зокрема, відкриває можливість розширеної участі в плануванні та проведенні навчань Північноатлантичного альянсу.
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Вступ України до НАТО - останні новини:
- 6 березня 2020 року в офісі президента заявили, що Україна хоче отримати чіткий сигнал від США про членство країни в НАТО.
- У грудні минулого року заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джепарова заявила, що Київ розраховує приєднатися до НАТО вже в 2030 році.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму недавньому інтерв'ю американському виданню Axios сказав, що українська держава продовжує перебувати в стані війни з Росією. Тому він хотів би запитати у нового президента США Джо Байдена, Чому Україна досі не в НАТО.