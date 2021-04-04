У Міноборони пояснили, чому партнерство України і НАТО важливе у боротьбі з РФ

Андрій Таран / УНІАН

Керівник українського Міністерства оборони Андрій Таран заявив - курс на повноправне членство в НАТО залишається стратегічним пріоритетом і закріплений в українській Конституції. Це необхідна умова в протистоянні з російською агресією, цитує його пресслужба відомства.

За його словами, навесні 2021 року Україна ще раз переконалася в безальтернативності вибору курсу на європейській та євроатлантичній інтеграції.

"У протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивна політика і дії Росії, які є серйозним викликом для міжнародного миру і стабільності, наше партнерство з НАТО є вкрай важливим", ‒ заявив Таран.

Як каже Міноборони, за 2020 рік Україна значно просунулася на шляху набуття критеріїв членства в НАТО.

Міністр також зазначив, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями, зокрема, відкриває можливість розширеної участі в плануванні та проведенні навчань Північноатлантичного альянсу.

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