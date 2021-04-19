Освітній омбудсмен розповів, чи продовжуватимуть карантин у школах

Чи продовжать карантин у школах / УНІАН

Навчальний рік в освітніх установах в умовах карантину через епідемію COVID-19 в Україні може бути продовжений, якщо виникне така необхідність. Про це в ефірі Сніданку з 1+1 заявив Освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він зазначив, що навчальний рік у школах, згідно із законодавством України, триває до 30 Червня, а навчання має тривати не менше 175 навчальних днів протягом року.

"За законом навчальний рік триває до 30 червня. Якщо школа або управління/департамент вирішить продовжити навчальний рік, вони мають на це право", ‒ сказав Горбачов.

На прохання детальніше розповісти, чи є яка-небудь інформація про продовження навчального року, він відповів дипломатично.

"Це все дуже індивідуально. Залежить від того, де саме це буде зроблено. Тому потрібно питати місцеву владу", - підсумував він.

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