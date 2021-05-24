У Міносвіти розповіли, коли школярі знову підуть на дистанційку

Чиновник також покладає великі надії на вакцинацію і вироблений завдяки їй колективний імунітет.
Міністр освіти України Сергій Шкарлет оцінив ймовірність переходу українських школярів на дистанційне навчання з 1 вересня.
За його словами, це питання цілком залежить від дисципліни громадян. У той же час пора звикати жити в умовах пандемії, цитує Шкарлета РБК-Україна.
"З вересня навряд чи ми підемо (на "дистанціонку" – ред.), тому що я сподіваюся, що погода нам дасть ще теплої пори року", - прогнозує міністр.
Чиновник також покладає великі надії на вакцинацію і вироблений завдяки їй колективний імунітет.
Перехід на дистанційне навчання він допускає наприкінці жовтня, коли псується погода, й активізуються респіраторні захворювання.
При цьому дитячі садки, спеціальні установи та 1-4 класи повинні в обов'язковому порядку навчатися очно – така принципова позиція Міносвіти.
Раніше школярів 4 та 9 класів звільнили від важливих іспитів. МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації учнів закладів загальної середньої освіти 4-х та 9-х класів у 2020/2021 навчальному році.
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