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У Мінсоцполітики пояснили, що буде в Україні з прожитковим мінімумом

26 березня 2021, 20:48

Як каже міністр соціальної політики Марина Лазебна, з новими законопроектами Рада введе спеціальну методологію розрахунку прожиткового мінімуму.

Гроші, гаманець
У Мінсоцполітики розповіли , що буде в Україні з прожитковим мінімумом / УНІАН

Керівництво Міністерство соціальної політики розробило дорожню карту збільшення прожиткового мінімуму для українців. Про це повідомляють представники пресслужби відомства.

Як повідомляють чиновники, в 2022 році Мінсоцполітики бажають підняти рівень прожиткового мінімуму на 14%, в 2023 році – на 15%, а в 2024 – на 25%.

Крім того, у відомстві вже закінчили підготовку і розробку низки законопроектів: №5045, №5013, №4671, №4670, які перебувають на розгляді Верховної Ради.

Поточний же рівень загального прожиткового мінімуму становить 2189 гривень.

Як вважає міністр соціальної політики Марина Лазебна, з цими законопроектами введуть нову методологію розрахунку прожиткового мінімуму для основних соціальних гарантій - мінімальної пенсії за віком, зарплати і так далі.

Чиновниця стверджує, що такий стан речей оптимізує розрахунок надбавок, підвищень, додаткових пенсій, пенсій за "особливі заслуги", а також щомісячних допомог для українців.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

В умовах пандемії коронавірусу в минулому році українцям призначили нові посібники - для індивідуальної боротьби з COVID-19.

На нову соцдопомогу мають право:

  • люди з інвалідністю;
  • літня людина;
  • люди, які на час захворювання живуть самі;
  • люди, які проходять самоізоляцію, тому у них немає можливості придбати ті чи інші речі і продукти харчування.
прожитковий мінімум Марина Лазебна Мінсоцполітики
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